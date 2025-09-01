Hadjar e Verstappen, attimi di imbarazzo in diretta: “Non vorrei mai correre con Max. Non mi piace”

Il Gran Premio d'Olanda 2025 Isack Hadjar non lo dimenticherà mai. Il pilota francese, alla guida della Racing Bulls, ha ottenuto un podio tanto meritato quanto inaspettato. Hadjar ha calato l'asso nelle qualifiche piazzandosi quarto con un giro favoloso, ha tenuto a bada in gara Leclerc e Russell e poi è stato aiutato dalla buona sorte con il ritiro di Norris. Gioia immensa, trofeo distrutto dopo la festa del podio, ma quando c'è stata la conferenza stampa con Piastri e Verstappen è calato il gelo, tra Hadjar e Max, che nel 2026 avrà in ogni caso un nuovo compagno di squadra.

Hadjar in Red Bull, Marko: "Non è il momento di parlarne"

Hadjar è stato l'ultimo a conquistare un posto in questo Mondiale di Formula 1. Scelto dal dottor Marko, consulente Red Bull, era partito male, criticato pesantemente dallo stesso Marko ed era stato supportato invece da Hamilton e dal papà di Lewis. Pian piano ha preso confidenza e prima di Zandvoort aveva ben 22 punti, tanti per chi guida la Racing Bulls. In Olanda quarto nelle qualifiche e terzo in gara. Podio alla prima stagione, una cosa non da tutti. Dopo la gara la festa e il solito refrain di voci sul suo futuro. Marko stavolta ha glissato: "Hadjar in Red Bull nel 2026? Non è il momento di parlarne".

Verstappen e Hadjar compagni nel 2026, la domanda fa calare il gelo

Verrebbe facile pensare che in ogni caso sarà così. Ma i cambi di pilota degli ultimi anni non hanno prodotto risultati e stavolta si va con i piedi di piombo. Ma a guardare le risposte dei due (Max e Isack) la promozione non sembra così scontata. Galeotta fu una domanda rivolta al quattro volte campione del mondo. I due piloti hanno provato a mascherare le loro risposto dicendo di scherzare, ma non pare proprio sia così, guardando le immagini.

Verstappen: "Sarebbe terribile", Hadjar: "Non mi piacerebbe affatto"

Al campionissimo viene chiesto: "Max cosa pensi di Hadjar come tuo compagno alla Red Bull il prossimo anno?". Verstappen con uno sguardo serissimo dice: "Terribile". Il gelo c'è. Poi aggiunge: "Sto scherzando". Ma lo dice con la faccia da poker face. Glaciale. Insomma,tutto sembrava tranne che uno scherzo. La stessa domanda viene posta ad Hadjar: "Ti piacerebbe essere in squadra con Verstappen il prossimo anno". Il francese risponde: "No, non mi piacerebbe affatto". Poi chiude con un freddissimo: "Tutto qui".

Perché per Hadjar sarebbe rischioso passare alla Red Bull

La verità la sanno solo loro. Però è senz'altro strano questo botta e risposta, che all'apparenza però parrebbe semplice da spiegare. Verstappen sa benissimo che i piloti che gli sono stati affiancati negli ultimi anni (Perez, Tsunoda, Lawson) non sono forti quanto Hadjar, che non è certo all'altezza di SuperMax, ma ha margini di crescita notevoli. Al tempo stesso il franco-algerino è conscio del percorso dei compagni di squadra dell'olandese (inclusi Gasly e Albon) e non vorrebbe essere sacrificato all'altare di Verstappen nella prossima stagione.