“Grazie Azzurri”, la Ferrari omaggia la Nazionale di Mancini a Silverstone Nel weekend del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone la Ferrari onora la Nazionale di calcio dell’Italia guidata da Roberto Mancini che battendo l’Inghilterra in finale ha vinto gli Europei con un semplice: ‘#GrazieAzzurri’. Lo slogan è scritto sulle monoposto che guideranno i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A cura di Alessio Morra

La Formula 1 è un mondo molto inglese. Di piloti britannici in realtà ce ne sono solo tre (Lewis Hamilton, Lando Norris e George Russell), ma quasi tutte le scuderie, pure quelle che battono bandiera tedesca, francese o austriaca, hanno sede nel Regno Unito. Va da sé che gli italiani non sono tantissimi e con orgoglio nel circus la Ferrari, proprio nel weekend in cui si disputa il Gran Premio di Gran Bretagna, ha celebrato gli Azzurri di Mancini che hanno vinto gli Europei 2021. E alla festa si sono uniti anche la Pirelli e Antonio Giovinazzi, l'unico italiano in griglia.

L'omaggio della Ferrari all'Italia di Mancini

La Ferrari già al giovedì aveva preannunciato l'omaggio alla Nazionale di calcio che ha riportato in Italia gli Europei, che mancavano dal 1968, mostrando un adesivo che poi è stato posto sulla vettura che guideranno Leclerc e Sainz nel weekend di Silverstone. E ora c'è da sperare che gli effetti del successo dell'Italia arrivano o meglio caschino a pioggia sulla Ferrari che ha raccolto solo un podio nelle prime nove gare del campionato, anche se ha realizzato due pole position.

E quello di Antonio Giovinazzi

La Pirelli, che da anni fornisce le gomme a tutte le scuderie e che ha a capo Mario Isola, ha messo in bella mostra la bandiera italiana davanti al proprio motorhome. Un modo chiaro e semplice per far capire chi ha vinto nel calcio e per celebrare Mancini e i suoi ragazzi. Mentre Antonio Giovinazzi giovedì quando ha fatto la ricognizione del circuito, generalmente la si fa facendo una bella passeggiata a piedi, ha intonato il coretto dei tifosi sulle note del pezzo dei ‘Seven Nation Army', che è diventato un brano che rappresenta l'Italia del calcio e soprattutto i suoi trionfi, nel 2006 come nel 2021.