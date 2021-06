Charles Leclerc chiude il GP di Stiria con sentimenti contrastanti: da un lato la grande soddisfazione per la grande rimonta che, dopo l'incidente iniziale con Gasly, lo ha portato a terminare in 7a posizione dopo esser finito addirittura 19°, dall'altro la delusione per il fatto che questa grande prestazione sia valsa solamente un 7° posto. Ad aumentare i rimpianti del monegasco della Ferrari, nominato "Driver of the day" dell'8° round del Mondiale di Formula 1 2021, la grande prestazione della SF21 sul tracciato del Red Bull Ring dove è apparsa tra le monoposto più affidabili e più veloci in pista.

"È stata una delle mie migliori gare in carriera, è un vero peccato che valga solo un settimo posto – sono state infatti le parole di Charles Leclerc nell'intervista subito dopo la fine del GP di Stiria –. Avrei voluto lottare di più al vertice, ma il contatto al via ha messo in salita la corsa. Ho sentimenti agrodolci in questo momento. In ogni caso mi sono divertito tantissimo effettuando diversi sorpassi e il passo che abbiamo tenuto in gara è stato incredibile".

Concetto che il monegasco della Ferrari ha poi spiegato ancora meglio nel post-gara ai microfoni di Sky Sport: "È stata un'altra Ferrari rispetto alla Francia, peccato per il primo giro – ha detto infatti Leclerc al termine della gara sul Red Bull Ring –. Forse una delle mie migliori gare in carriera. Avevamo una grande macchina, è stata una giornata positiva. Peccato per il guaio al via, che ha complicato tutto. La prestazione è stata bella, escludendo l'incidente abbiamo fatto il massimo – ha poi proseguito il monegasco –. Ho potuto fare sorpassi aggressivi, ma sono andati bene grazie alla velocità, il passo è stato buono e abbiamo avuto poco degrado delle gomme. Il team ha fatto un grande lavoro dietro le quinte, il risultato è positivo e la squadra sta lavorando – ha infine concluso il 23eene di Montecarlo –. È andata anche meglio del previsto, analizzeremo il tutto per riprodurlo anche in futuro".