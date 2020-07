Dopo il GP d'Ungheria, la Renault ha presentato una secondo reclamo ufficiale contro entrambe le auto della Racing Point per la somiglianza di alcune componenti con quelle presenti nelle Mercedes W11 del 2019. Il team francese aveva già precedentemente protestato con la FIA contro i condotti dei freni delle due RP20 di Lance Stroll e Sergio Perez al termine del GP di Stiria della scorsa settimana con la Federazione Internazionale dell'Automobile che ha aperto un'inchiesta che è tutt'ora in corso. Il reclamo odierno della Renault fa riferimento agli stessi articoli del regolamento tecnico della Formula 1 già evidenziati nella protesta precedente che a suo dire sarebbero stati violati dalla Racing Point. Molti altri team hanno sollevato la questione riguardo al fatto che possa trattarsi di vere e proprie "Mercedes rosa".

Il secondo reclamo della Renault è arrivato su "consiglio" del responsabile tecnico della FIA, l'ex ferrarista Nikolas Tombazis, che prima della gara ungherese aveva affermato: "Se, alla fine, la Renault decide di protestare per ogni singola gara, ha il diritto di farlo. Penso sia probabile che vedremo, quindi, per ragioni di formalità, proteste. È potenzialmente probabile, è una decisione della Renault, certamente non è una nostra decisione, né il nostro desiderio né quello di nessuno, ma penso che probabilmente vedremo proteste fino a quando la questione non verrà giudicata". La FIA vuole giungere ad una decisione sulla legalità delle monoposto della Racing Point prima del prossimo round del campionato, il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma a Silverstone tra due settimane.