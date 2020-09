Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Russia: decimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. A tagliare il traguardo del circuito di Sochi, dopo 53 giri appassionanti, è stato dunque il pilota della Mercedes che ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e il compagno di scuderia Lewis Hamilton. Ancora lontane dal podio le Ferrari di Leclerc e Vettel: arrivati al termine della gara russa in sesta e tredicesima posizione, dopo essere partiti rispettivamente dalla quinta e dalla settima fila.

Niente record per Hamilton

Sulla ruota di Sochi è uscito il numero 77, quello di Valtteri Bottas. Chi si aspettava di assistere al trionfo di Lewis Hamilton sarà rimasto sicuramente deluso. Scattato davanti a tutti dalla grid line, nel giorno della sua 96esima pole position in carriera, l'inglese ha pagato i 10 secondi di penalità (+ 2 punti patente) per aver essersi posizionato male nella sua piazzola durante il giro di ricognizione, e non è riuscito a far meglio della terza posizione: un risultato finale che non gli permette di eguagliare il record di 91 vittorie di Michael Schumacher.

La lotta per il podio

Le emozioni in terra russa sono cominciate subito dopo la partenza, con le due botte che hanno messo fuori gioco Stroll e Sainz e che hanno costretto la Safety Car ad entrare immediatamente in pista. A tirare il gruppo è stata la Mercedes del campione del mondo, alla quale la direzione di gara ha però messo il freno con la penalità. Rientrato nel gruppone e attardato rispetto a Bottas, Hamilton è così risalito fino alle prime posizioni rimanendo a contatto con la Red Bull di Verstappen fino alla fine, senza riuscire però a superarlo prima della bandiera a scacchi. Archiviato l'appuntamento con il GP di Russia, il circus può dunque pensare già al prossimo Gran Premio dell'Eifel, sul circuito del Nürburgring: in programma il prossimo 11 ottobre in Germania.

L'ordine d'arrivo del Gran Premio di Russia

1. Bottas V. Mercedes

2. Verstappen M. Red Bull +11.485

3. Hamilton L. Mercedes +21.099

4. Perez S. Racing Point F1 +31.283

5. Ricciardo D. Renault Sport +41.932

6. Leclerc C. Ferrari +48.559

7. Ocon E. Renault Sport +55.583

8. Kvyat D. AlphaTauri +56.595

9. Gasly P. AlphaTauri +1:02.703

10. Norris L. McLaren +1:14.048

11. Magnussen K. Haas +1:16.541

12. Albon A. Red Bull +1:19.627

13. Giovinazzi A. Alfa Romeo +1:25.905

14. Vettel S. Ferrari +1:26.156

15. Grosjean R. Haas +1:27.504

16. Raikkonen K. Alfa Romeo +1:33.878

17. Latifi N. Williams +1 g.

18. Russell G. Williams +1 g.

Ritirati Stroll e Sainz