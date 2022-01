Gli auguri di Mick Schumacher a papà Michael, un tuffo al cuore: “Entusiasta per quello che faremo” Michael Schumacher ha compiuto 53 anni, e sui social in migliaia gli hanno fatto gli auguri, tra queste anche Mick, il figlio, che ha scritto delle parole che sembrano dare speranze.

A cura di Alessio Morra

Michael Schumacher ha compiuto 53 anni. Da quando, purtroppo, ha avuto quell'incidente sugli sci che gli ha cambiato la vita sui social il 3 gennaio chiunque fa gli auguri a uno dei più grandi campioni di sempre della Formula 1, e soprattutto uno dei grandi eroi della Ferrari. Sui social sono arrivati pure gli auguri di Mick Schumacher, erano quelli più attesi e le parole usate dal pilota della Haas hanno dato delle speranze sulle condizioni del sette volte campione del mondo.

Mick, che era con il papà nel momento in cui c'è stato l'incidente a Meribiel, ha postato una foto meravigliosa. Si vede Mick da bambino tra le braccia di Michael, con tuta tutta bianca. Una foto che non ha scelto a caso, perché a corredo ha scritto: "Buon Compleanno, Papà. Giorni come questi sono stati importanti per la mia passione per il Motorsport e lo influenza ancora oggi", ed ha poi aggiunto: "Sono grato per tutte le esperienze che mi hai dato e sono entusiasta di farne di nuove in futuro". E queste ultime parole danno grandi speranze, perché non sembrano casuali.

Sulle condizioni di salute di Michael Schumacher c'è sempre stato grande riserbo, la famiglia è riuscita a non far uscire notizie in alcun modo in questi lunghi otto anni. Solo tre persone, oltre la moglie e i figli, hanno la possibilità di incontrare l'ex pilota. Ma leggendo in passato alcune dichiarazioni, anche dello stesso Mick Schumacher, si sono percepite alcuni dettagli sulla nuova esistenza di Michael. E per questo che leggendo il pezzo di Mick che parla di ‘esperienze da fare in futuro' ridà delle speranze. Impossibile pensare a delle parole gettate a caso sui social da parte del figlio del grande Schumacher.

Prima di Mick erano arrivati gli omaggi della Formula 1, della Mercedes e soprattutto della Ferrari, che aveva postato diversi messaggi. Sono stati fatti gli auguri di cuore a Michael, poi sono stati ricordati gli strepitosi numeri di Schumacher con la Ferrari (72 vittorie in 180 gare, 5 titoli Mondiali), infine un post in cui si invitavano i tifosi, i suoi tifosi, a lasciare un messaggio per lui.