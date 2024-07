video suggerito

George Russell si fa la strategia da solo e vince in volata a Spa, doppietta Mercedes: Leclerc quarto Russell trionfa nel GP del Belgio. Hamilton secondo e beffato. Doppietta Mercedes, sul podio anche Piastri. Quarto Leclerc, davanti a Verstappen e Norris. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

93 CONDIVISIONI condividi chiudi

Russell si fa la strategia da solo decide di fare una sola sosta e vince il Gran Premio del Belgio. A Spa l'inglese beffa il compagno di squadra Hamilton, che ha dominato per metà gara ed è arrivato a circa mezzo secondo! Sul podio Piastri. Quarto posto per Leclerc, quinto Verstappen.

Hamilton parte alla grande: supera Perez e Leclerc

Leclerc parte bene ed è al comando alla Source. Hamilton duella con Perez, i due sono affiancati fino all'Eau Rouge. Lewis prevale e al terzo giro supera pure Leclerc. L'inglese si mette al comando, mentre Sainz è sesto e Verstappen ottavo, con tre posizioni guadagnati rispetto al via.

Si va di strategie: gli ultimi a fermarsi sono Norris e Sainz

La classifica resta la stessa molto a lungo. Poi arrivano i pit stop, si fermano prima i piloti di bassa classifica. Poi Verstappen prova l'undercut, Russell pure è ai box. Il giro seguente si fermano Hamilton e Leclerc. Sainz e Norris continuano e si prendono prima e seconda posizione. Quando Lando si ferma, Sainz è leader su Hamilton e Leclerc, che dopo il pit rosicchia qualcosina a Lewis.

Leggi anche George Russell squalificato per irregolarità sulla Mercedes: cambia la classifica del GP Belgio

Leclerc fa l'undercut e rovina Hamilton, Russell geniale

Quando Sainz si ferma, Russell infila Perez, che poco dopo va ai box. Verstappen sale al quinto posto. Il messicano spinge e di fatto prova a muovere le strategie degli altri. Leclerc al giro 25 si ferma per la seconda volta. La Ferrari cerca l'undercut a Hamilton, che però non riesce. Perché la sosta di Charles è un po' più lunga e quella della Mercedes è perfetta. La classifica però è stravolta, perché la gara passa in mano a Piastri che da leader non sente la pressione e stampa subito un giro record. L'australiano, poi, va ai box, va lungo e rischia di travolgere un meccanico. Dietro Verstappen duella con Norris per il quinto posto.

Davanti a sorpresa c'è George Russell che decide di fare una sola sosta e prova a resistere, con Hamilton e Leclerc, che lontani di circa sette secondi dal 32° giro quando capiscono che c'è la volontà di vincere con un'unica sosta iniziano a martellare. Spinge pure Piastri che prende Leclerc e lo supera, al secondo tentativo, con una manovra stupenda a Les Combes. Australiano terzo, Ferrari fuori dal podio con le Mercedes a lottare per il successo.

Russell vince a Spa, doppietta Mercedes: Leclerc quarto

Hamilton bracca Russell, lo prende ma non riesce a superarlo. Vince l'inglese più giovane che beffa Hamilton, ovviamente triste dopo la gara, Piastri sul podio. Leclerc quarto di un soffio su Verstappen, che vive un weekend così così ma che resta davanti a Norris, il pilota che lo segue nel campionato. Sainz settimo. In zona punti Perez, Alonso e Ocon.