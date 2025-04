video suggerito

La nuova Mercedes personalizzata di Russell fa furore a Monte Carlo persino tra gli altri piloti F1 George Russell ha conquistato Monte Carlo al volante della sua Mercedes-AMG One. La rarissima hypercar ha attirato l'attenzione di fan e colleghi, tra cui Alexander Albon, stupito dall'esclusiva vettura ibrida da oltre mille cavalli.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il GP dell'Arabia Saudita, George Russell ha acceso i riflettori su di sé non in pista, ma per le strade del Principato. Il pilota britannico della Mercedes è stato infatti avvistato a Monaco mentre guidava la sua nuova e rarissima Mercedes-AMG One, una hypercar stradale dal valore di 5,45 milioni di dollari (poco meno di 5 milioni di euro al cambio attuale), personalizzata con il suo numero di gara, il 63, ben visibile sulla carrozzeria.

A bordo con la fidanzata Carmen Mundt, Russell è stato immortalato mentre sfrecciava tra le vie di Monte Carlo, suscitando l'ammirazione di fan e curiosi. Ma a restare colpito è stato anche un collega del Circus: Alexander Albon. In un video divenuto virale, si vede infatti il thailandese (attualmente alla Williams e con un passato in Red Bull con cui Russell, secondo gli ultimi rumor, avrebbe avuto dei colloqui informali) reagire con stupore alla vista dell’auto, mentre Russell ne illustrava i dettagli.

La Mercedes-AMG One rappresenta un ponte diretto tra tecnologia F1 e uso stradale. Il motore ibrido, ispirato alla power unit Mercedes di Formula 1, è un V6 turbo da 1,6 litri abbinato a quattro motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.063 cavalli. Le prestazioni? Estreme. Ma è la rarità a renderla un oggetto di culto: prodotta in pochissimi esemplari, l'hypercar è oggi una vera icona tra lusso e ingegneria sportiva.

Il prezzo iniziale dell'AMG One variava tra 2,3 e 3,4 milioni di dollari (tra i 2 e i 3 milioni di euro), ma la sua disponibilità limitata e le tecnologie mutuate dalla F1 ne hanno fatto salire il valore alle stelle, fino agli attuali 5,45 milioni. Per questo, il video pubblicato da Monaco One, in cui si vedono Russell e Albon a bordo della vettura mentre percorrono le strade costiere del Principato, ha rapidamente fatto il giro del web. Alexander Albon, seduto al volante dell'hypercar, non ha nascosto l'emozione per l'esperienza. Una dimostrazione che, almeno a Monte Carlo, non serve una pole position per catalizzare l’attenzione.