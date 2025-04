video suggerito

Cambia la griglia di partenza Gp Bahrain: Leclerc sale in 1ª fila, penalità per le Mercedes Una posizione di penalità in griglia per George Russell e Kimi Antonelli, che scendono rispettivamente al terzo e al quinto posto. Guadagnano una posizione e una fila Charles Leclerc e Pierre Gasly. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sanzione era nell'aria. Ora è ufficiale. Si modifica la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain. Subiscono una posizione di penalità sia George Russell che Kimi Antonelli. Guadagna una posizione e in soldoni la prima fila Charles Leclerc, che partirà al fianco di Oscar Piastri. Antonelli scivola al quinto posto, a beneficio di Gasly.

Perché sono stati penalizzati Russell e Antonelli

All'inizio della Q2, Esteban Ocon ha avuto un incidente, subito è stata esposta la bandiera rossa. Quando è stato possibile rientrare in pista, i due piloti della Mercedes sono usciti dalla corsia box con troppo anticipo, e per questo sono finiti entrambi sotto investigazione. Oltre due ore dopo la fine delle Qualifiche ha deciso di infliggere una posizione di penalità a Russell e Antonelli, che perdono una posizione in griglia.

Leclerc balza in prima fila: è la prima volta nel 2025

Charles Leclerc così sale al secondo posto. Il monegasco scatterà così dalla prima fila, cosa che ancora non era accaduta in questa prima parte di stagione. Balza in seconda fila invece Pierre Gasly, che con la sua Alpine partirà dal quarto posto, davanti a Kimi Antonelli e Lando Norris.

Leggi anche La griglia di partenza del GP Bahrain di Formula 1 2025

La griglia di partenza Gp Bahrain

1ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine)

3ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren)

4ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams)

5ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull)

6ª fila: Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (Racing Bulls)

7ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas)

8ª fila: Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Sauber)

9ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber)

10ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Ollie Bearman (Haas)