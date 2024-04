Formula E, oggi e domani l’ePrix di Misano in diretta: a che ora e dove vedere le gare in TV

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Oggi e domani la Formula E fa tappa per la prima volta nella sua storia sul circuito ‘Marco Simoncelli' di Misano dove ci sono in programma le due gare, una sabato e l'altra domenica, del quinto round del Mondiale 2024. Il doppio appuntamento con l'ePrix di Misano vede dunque impegnati piloti e monoposto elettriche sul tracciato che ospita ogni anno la MotoGP e che da questa stagione è entrato nel calendario del Mondiale Elettrico al posto dell'ePrix di Roma.

La sesta gara della Formula E 2024 va in scena oggi con la partenza fissata alle ore 15, mentre Gara-2 è in programma domani, domenica 14 aprile, con il via fissato allo stesso orario. Entrambe le gare della Formula E a Misano si possono vedere in diretta TV e live streaming su Eurosport (presente nel bouquet di Sky e DAZN) e gratis in chiaro sui canali Mediaset.

Formula E a Misano, a che ora iniziano le gare di oggi e domani

La prima gara dell'ePrix di Misano della Formula E 2024 inizia oggi alle ore 15.00 (ora italiana). Dopo il giro di ricognizione sarà dunque questo l'orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza del circuito romagnolo per giocarsi la vittoria nella sesta corsa della stagione. Stesso orario di partenza (ore 15:00) per la seconda gara sul circuito intitolato a Marco Simoncelli che è in programma domani domenica 14 aprile.

Formula E in diretta oggi e domani: dove vederla in tv e live streaming su Sky e Mediaset

Le gare dell'ePrix di Misano della Formula E 2024 in programma oggi e domani si possono vedere in diretta TV su Eurosport 2 presente sul bouquet di canali di Sky (canale 211 del decoder satellitare). Il weekend italiano del Mondiale di Formula E si potrà seguire anche in live streaming sull'app SkyGo e, previo acquisto del pass sport, su NOW, e sulle piattaforme Discovery+ e DAZN (sulle quali è presente il canale Eurosport 2). Le due gare dell'ePrix di Misano si possono vedere in diretta anche gratis in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) e in streaming sul sito Sportmediaset.it.

Il circuito di Misano

Ad ospitare la tappa italiana del Mondiale della Formula E 2024 per la prima volta sarà il circuito Marco Simoncelli di Misano che, per adattarsi al meglio al campionato per monoposto 100% elettriche, ha apportato delle modifiche ad hoc al tradizionale layout. La pista che ospiterà le gare in programma oggi e domani sarà lunga 3,381 km, rispetto ai 4.226 km originali, con un totale di 14 curve.

Due le modifiche rispetto al layout utilizzato di solito per le gare della MotoGP. Ridotto il rettilineo principale con l'inserimento di una chicane che porterà le vetture a trovarsi immediatamente a metà del successivo rettilineo che porta alla curva della Quercia (modifica che ha inevitabilmente portato anche a cambiare l'uscita della pit-lane). Stessa cosa alla fine del rettilineo del Tramonto con i piloti che anziché il celebre Curvone si troveranno ad effettuare un'altra chicane.

La classifica piloti della Formula E prima delle due gare dell'ePrix di Misano del Mondiale 2024

Pascal Wehrlein (Porsche) 63 punti Nick Cassidy (Jaguar) 61 punti Oliver Rowland (Nissan) 54 punti Jake Dennis (Andretti) 53 punti Maximilian Gunther (Maserati) 48 punti Mitch Evans (Jaguar) 39 punti Jean-Eric Vergne (DS Penske) 39 punti Sam Bird (McLaren) 37 punti Robin Frijns (Encvision Racing) 21 punti Sebastien Buemi (Envision Racing) 20 punti Antonio Felix da Costa (Porsche) 20 punti Jake Hugues (McLaren) 18 punti Stoffel Vandoorne (DS Penske) 18 punti Norman Nato (Andretti) 17 punti Sacha Fenestraz (Nissan) 8 punti Nico Mueller (ABT) 6 punti Sergio Sette Camara (ERT Team) 3 punti Edoardo Mortara (Mahindra) 0 punti Lucas Di Grassi (ABT) 0 punti Nyck de Vries (Mahindra) 0 punti Jehan Daruvala (Maserati) 0 punti Dan Ticktum (ERT Team) 0 punti