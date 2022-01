Formula E 2022, gli orari TV e il programma su Sky e Mediaset dell’e-Prix Diriyah a Riad Gli orari TV dell’e-prix di Diriyah a Riyadh, primo gran premio del Mondiale di Formula E 2022 : il programma completo con orario di prove libere, qualifiche e gara e programmazione TV di Sky e Mediaset in diretta. Ecco quando e dove vedere venerdì 28 e sabato 29 gennaio tutta l’azione in pista del primo weekend stagionale del campionato riservato alle vetture elettriche che vedrà il debutto dell’ex pilota F1 italiano Antonio Giovinazzi.

A cura di Michele Mazzeo

Nel week end la Formula E apre la nuova stagione in Arabia Saudita con l'E-Prix di Diriyah, primo round del Mondiale 2022 in programma giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 gennaio con prove libere, qualifiche e gare. Il campionato iridato riservato alle monoposto 100% elettriche prenderà dunque il via sul circuito cittadino di Riad e vedrà, oltre ai soliti noti come il campione in carica Nyck de Vries (Mercedes) e i suo predecessori Antonio Felix da Costa e Jean-Eric Vergne (compagni di squadra nel team DS Techeetah), la presenza di un pilota italiano appena sbarcato dalla F1, vale a dire Antonio Giovinazzi che difenderà i colori del team statunitense Dragon Penske.

Per il week end di Riad che deciderà il Mondiale è previsto il programma con doppia gara: le prime prove libere andranno in scena giovedì 27 gennaio 2021, mentre venerdì 28 e sabato 29 gennaio si proseguirà poi con le altre due sessioni di libere, le qualifiche e le due gare. A causa del fuso orario vi sarà una differenza tra l'ora dell'azione in pista e gli orari TV in Italia. L'intero fine settimana dell'E-Prix di Diriyah 2022, atto iniziale della nuova stagione di Formula E, si può vedere in diretta TV e in live streaming in chiaro su Mediaset e su Sky.

Orari Formula E E-Prix di Diriyah, il programma di libere, qualifiche e gare

Ecco il programma dell'E-Prix di Diriyah, primo appuntamento del campionato Mondiale di Formula E 2022 che andrà in scena sul circuito di Riad da giovedì 27 a sabato 29 gennaio, con tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gare:

Giovedì 27 gennaio

Prove libere 1: 15:55 – 16:40

Prove libere 2: 11:25 – 12:10

Qualifiche 1: 13:30 – 15:15

Gara 1: 17:30 – 19:30

Prove libere 3: 11:25 – 12:10

Qualifiche 2: 13:30 – 15:15

Gara 2: 17:30 – 19:30

Formula E su Sky, orari TV dell'e-prix a Riad

Tutto il weekend dell'E-Prix di Diriyah a Riad si può vedere in diretta TV e in diretta streaming su Sky: qualifiche e gare saranno trasmesse sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Action HD (canale 206). E sarà possibile vederle anche in live streaming sull'app SkyGo e NowTV. Questo il palinsesto per vedere in diretta l'intero programma del primo e-prix del Mondiale di Formula E 2022:

Venerdì 28 gennaio – Qualifiche 1 e Gara 1

Qualifiche 1 (venerdì 28 gennaio ore 13:30): diretta TV su Sky Sport Action HD

Gara 1 (venerdì 28 gennaio ore 17:30): diretta TV su Sky Sport Action HD e Sky Sport Uno

Qualifiche 2 (sabato 29 gennaio ore 13:30): diretta TV su Sky Sport Action HD

Gara 2 (sabato 29 gennaio ore 17:30): diretta TV su Sky Sport Action HD e Sky Sport Uno

Formula E orari Mediaset E-Prix Diriyah, la programmazione in chiaro

L'e-Prix di Diriyah di Formula E in programma il 28 e il 29 gennaio 2022 sul circuito cittadino di Riad che apre il nuovo Mondiale per vetture elettriche sarà trasmesso in diretta TV anche in chiaro su Mediaset: sul sito sportmediaset.com e sul Canale 20 del digitale terrestre si potranno vedere in diretta sia le qualifiche e la gara del sabato che le qualifiche e la gara della domenica.

Venerdì 28 gennaio – Qualifiche 1 e Gara 1

Qualifiche 1 (venerdì 28 gennaio ore 13:30): diretta in chiaro su Canale 20 e in streaming sul sito di Sportmediaset

Gara 1 (venerdì 28 gennaio ore 17:30): diretta in chiaro su Canale 20 e in streaming sul sito di Sportmediaset

Qualifiche 2 (sabato 29 gennaio ore 13:30): diretta in chiaro su Canale 20 e in streaming sul sito di Sportmediaset

Gara 2 (sabato 29 gennaio ore 17:30): diretta in chiaro su Canale 20 e in streaming sul sito di Sportmediaset

Le caratteristiche del circuito di Riad

Ad ospitare l'e-Prix di Diriyah di Formula E sarà il circuito cittadino "Riyadh Street Circuit" che si snoda tra le strade della capitale dell'Arabia Saudita. Il tracciato è percorso in senso antiorario. Il layout del circuito di Riad dove si aprirà il Mondiale 2022 delle monoposto elettriche misura solo 2.495 metri e si snoda lungo 21 curve. Lo scorso anno a vincere su questo circuito furono Nyck de Vries in Gara 1 e Sam Bird in Gara 2. Il britannico detiene anche il record di vittorie su questo tracciato in quanto aveva centrato il successo anche in Gara-1 nel 2019.