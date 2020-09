Brutto incidente nella Sprint Race di Formula 2 del GP di Russia. Durante il settimo giro di gara 2 il pilota italiano Luca Ghiotto e il britannico Jack Aitken in lotta tra loro per la quarta posizione alle spalle di Mick Schumacher sono andati a contatto finendo entrambi violentemente contro le barriere di protezione del circuito di Sochi. I piloti sono per fortuna riusciti ad uscire in tempo e illesi dalle monoposto che dopo esser finite oltre le barriere hanno preso fuoco.

Gara-2 della classe di mezzo del campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso al mondo in seguito a questo incidente è stata momentaneamente sospesa con i commissari che hanno esposto le bandiere rosse per consentire agli steward di spegnere l'incendio, rimuovere le due monoposto carbonizzate e risistemare le barriere protettive.

Al momento della sospensione la Sprint Race di F2 del GP di Russia vedeva in testa il cinese Guanyu Zhou seguito davanti a Mazepin e Mick Schumacher. Date le difficoltà nel risistemare le barriere protettive in vista della gara di Formula 1 che prenderà il via su questo stesso circuito alle ore 13.10, la Direzione di gara ha deciso di annullare la gara senza permettere ai piloti di ripartire. Questo dunque il podio finale, ma siccome non si è arrivati nemmeno a metà gara ai piloti vengono assegnati i punti dimezzati rispetto al punteggio originale.

Mick Schumacher dunque allunga ulteriormente in testa alla classifica iridata: il suo vantaggio sul rivale Callum Ilott (che ha chiuso al 7° posto la Sprint Race) sale adesso a 22 punti quando al termine della stagione mancano soltanto i due GP in Bahrain: due Feature Race e due Sprint Race. Il tedesco della leggenda di Formula 1 Michael Schumacher dunque è sempre più vicino al titolo iridato.