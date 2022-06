Formula 1, prove libere 1 GP Baku: Perez è il più veloce, Ferrari insegue con Leclerc Il pilota della Red Bull Sergio Perez è stato il più veloce nelle FP1 del GP dell’Azerbaijan di Formula 1 2022 a Baku. Dietro di lui la Ferrari di Charles Leclerc che precede Max Verstappen e Carlos Sainz con l’olandese che però non ha girato con gomme soft.

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend del GP dell'Azerbaijan della Formula 1 2022 si è aperto con la prima sessione di prove libere sul circuito cittadino di Baku. A svettare in queste FP1 (condizionate dai problemi alle monoposto di Mick Schumacher e Nicholas Latifi) è stato il pilota della Red Bull Sergio Perez che nel suo giro migliore è riuscito a fermare il cronometro sull'1:45.476. Inizio in salita dunque per le Ferrari che, anche a causa degli evidenti problemi di porpoising nel lunghissimo rettilineo di arrivo (soprattutto nello stint con gomme dure), pagano tantissimo rispetto alle RB-18 nell'ultimo settore del tracciato.

Chiude al secondo posto infatti Charles Leclerc in ritardo di un decimo dalla migliore prestazione cronometrica della sessione; solo 4° invece Carlos Sainz preceduto anche dal leader del Mondiale Max Verstappen terzo a tre decimi dal compagno di squadra senza però montare le gomme soft. Ancora più in difficoltà in questo esordio stagionale sulla pista di Baku sono stati i piloti della Mercedes, penalizzati dal bouncing in maniera maggiore rispetto alle vetture del Cavallino, con Lewis Hamilton che termina queste FP1 dietro anche a Fernando Alonso in sesta posizione staccato però di oltre un secondo rispetto al miglior tempo di queste Libere 1 davanti all'Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e al compagno di squadra George Russell.

Formula 1 GP Azerbaijan prove libere: la classifica delle FP1 a Baku