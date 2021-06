Max Verstappen continua a fare collezione di primi posti. Il pilota olandese si è messo davanti a tutti anche nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria, la prima delle due tappe in programma sul tracciato austriaco di proprietà della Red Bull. Velocissimo anche Gasly, secondo con la sua Alpha Tauri. La Mercedes tiene, ma è terza e quarta con Hamilton e Bottas. Proseguono le difficoltà della Ferrari con Leclerc decimo e Sainz undicesimo, i due piloti della Rossa sono stati preceduti anche da Giovinazzi su Alfa Romeo.

Sorprende Gasly, davanti alla Mercedes

Nel circuito di casa la Red Bull si mette subito davanti. Verstappen ha dovuto duellare in avvio con Hamilton, ma poi ha cambiato marcia e ha conquistato la prima posizione delle FP1 del Gp di Stiria. Sorprendente seconda posizione per Pierre Gasly, alla guida dell'Alpha Tauri. Il francese si conferma in grande forma e velocissimo sul giro secco. Chissà se riuscirà a confermarsi soprattutto nelle Qualifiche domani. La Mercedes è lontana, ma non troppo. O meglio è lontana guardando il cronometro. Quasi mezzo secondo ha preso Hamilton da Verstappen, che ha preceduto Bottas, due volte vincitore su questo circuito. Quinta posizione per Tsunoda, che conferma la bontà dell'Alpha Tauri e del motore Honda che piazza tre vetture nelle prime cinque posizioni, e all'appello manca Sergio Perez, pilota costante più abile in gara che nelle prove.

Ferrari lontanissima da Verstappen

La Ferrari conferma le difficoltà mostrate in Francia la scorsa settimana. Leclerc si è piazzato alle spalle delle Alpine di Alonso, Stroll, Ocon e l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Leclerc decimo, a oltre sette decimi che sono tanti in un circuito corto come quello dell'Austria (si va sotto l'1'06), Sainz undicesimo, a un millesimo dal pilota monegasco.