Max Verstappen piazza il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di Formula 1. Nelle FP3 sul velocissimo tracciato del Bahrain l'olandese della Red Bull ha preceduto di 206 millesimi il pilota della Mercedes Valtteri Bottas e di 363 millesimi l'alfiere dell'Alpha Tauri Pierre Gasly.

Dopo aver dominato le prime due sessioni di libere sul nuovo layout quasi ovale del circuito di Sakhir, non brilla in questa terza sessione George Russell, sostituto sulla Mercedes del già laureato campione del mondo Lewis Hamilton costretto al forfait a causa della positività al Covid-19, che chiude in settima posizione con sei decimi di ritardo dal 54″064 messo a segno dal pilota Red Bull. Male le Ferrari con Charles Leclerc 13° e Sebastian Vettel 15° a quasi otto decimi dalla dal miglior crono della sessione fatto registrare dal leader Verstappen.

GP Sakhir, FP3: risultati, classifica e tempi