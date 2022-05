Classifica Formula 1 2022 per il Mondiale piloti e costruttori Charles Leclerc è al comando del Mondiale di Formula 1, Verstappen e Perez lo seguono. Ferrari in testa nel Campionato Costruttori, poi Red Bull e Mercedes.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc è al comando del Mondiale di Formula 1. Il monegasco è rimasto saldamente in testa nonostante il sesto posto del Gran Premio di Imola, andato molto al di sotto delle aspettative per la Ferrari (Sainz si è ritirato). Leclerc comunque è ben saldo al vertice avendo ottenuto in questo avvio di stagione due vittorie e un secondo posto nelle prime tre gare. Leclerc ha 86 punti e precede il campione in carica Vertsappen (59) e Perez (54). Quarto è Russell che ha un leggero margine su Sainz e Norris. Hamilton è solo settimo nella classifica piloti.

Nel campionato costruttori la Ferrari è in testa sin dal primo Gran Premio, ma a causa dei due ritiri di Sainz, la Red Bull si è rifatta sotto. Il divario è di appena undici punti, seguono in classifica Mercedes, McLaren e l'Alfa Romeo.

Il sistema di punteggio della Formula 1 è ormai stabilizzato da anni. Vengono assegnati 25 punti per il vincitore di ogni Gp, 18 punti per il secondo classificato, 15 per il terzo. Poi: 12 punti (per il 4°), 10 (5°), 8 (6°), 6 (7°), 4 (8°), 2 (9°), 1 (10°). Un punto addizionale per chi ottiene il giro veloce.

Formula 1 2022, la classifica piloti aggiornata

Leclerc (Ferrari) – 86 punti, 2 vittorie e 3 podi Verstappen (Red Bull) – 59 punti, 2 vittorie e 2 podi Perez (Red Bull) – 54 punti, 2 podi Russell (Mercedes) – 49 punti, 1 podio Sainz (Ferrari) – 38 punti, 2 podi Norris (McLaren) – 35 punti, 1 podio Hamilton (Mercedes) – 28 punti, 1 podio Bottas (Alfa Romeo) – 24 punti Ocon (Alpine) – 20 punti Magnussen (Haas) – 15 punti Ricciardo (McLaren) – 11 punti Tsunoda (Alpha Tauri) – 10 punti Gasly (Alpha Tauri) – 6 punti Vettel (Aston Martin) – 4 punti Alonso (Alpine) – 2 punti Zhou (Alfa Romeo) – 1 punto Albon (Williams) – 1 punto Stroll (Aston Martin) – 1 punto Schumacher (Haas) – 0 punti Hulkenberg (Aston Martin) – 0 punti Latifi (Williams) – 0 punti

Classifica costruttori F1 2022