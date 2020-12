Flavio Briatore è noto, oltre che per essere un abile imprenditore e un manager di Formula 1 di successo (ai tempi della Benetton con Michael Schumacher e poi alla Renault con Fernando Alonso), anche per essere molto diretto e schietto quando è chiamato ad esporre il proprio pensiero, anche al di là delle corse automobilistiche. E in questo caso a finire nel mirino del 70enne piemontese è la leggenda della MotoGP Valentino Rossi.

In un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica ‘Radio Radio', infatti, Flavio Briatore senza peli sulla lingua ha dato un consiglio al campione di Tavullia, che si appresta a cominciare la nuova stagione di MotoGP con il team Petronas all'età di 42 anni: “Consiglio a Rossi di ritirarsi – ha detto infatti l'ex manager di Formula 1 –, vogliamo ricordarlo come un grande campione. Ci sono momenti in cui l' età conta. È fantastico, ha vinto tutto, ma arriva un giorno in cui non puoi continuare, gli anni passano e non hai le motivazioni che avevi prima”.

Il suo interlocutore, nel tentativo di smentire le argomentazioni messe sul piatto da Briatore, ha portato l'esempio di Zlatan Ibrahimovic che a 39 anni rimane ancora pienamente competitivo come calciatore del Milan. Tesi che però non ha convinto l'imprenditore di Verzuolo: "Il caso di Ibrahimovic è speciale, ha condotto una vita tutta dedicata allo sport, non fallisce mai. Ma una cosa è farsi prendere a calci alla caviglia – ha quindi replicato – e un'altra andare a 300 km/h, andare dritto in una curva e avere un incidente. Una cosa è essere un calciatore e un'altra essere un motociclista. A quell'età cambiano i riflessi, cambia tutto”.