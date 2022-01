Fine dell’incubo per Marc Marquez: l’annuncio della Honda sui test della MotoGP 2022 La Honda ha aggiornato sulle condizioni di Marc Marquez dopo l’ultima visita medica cui si è sottoposto per il problema agli occhi che lo ha costretto ad un lungo stop e ha annunciato la partecipazione del pilota spagnolo ai prossimi test della MotoGP che si terranno a Sepang il prossimo 5 febbraio.

A cura di Michele Mazzeo

Marc Marquez sarà in pista a Sepang per i test della MotoGP 2022. L'otto volte campione del mondo dunque sembra aver risolto i problemi agli occhi (diplopia) che lo hanno costretto a saltare gli ultimi due GP della passata stagione e ad un lungo stop forzato che ne aveva messo in dubbio addirittura il ritorno in pista. Il 28enne di Cervera nell'ultima visita medica è stato infatti ritenuto idoneo per tornare a correre in MotoGP e la Honda ha immediatamente annunciato la sua partecipazione al test sul circuito malese, in programma il 5 e il 6 febbraio, che aprirà di fatto la nuova stagione:

"Marc Marquez è stato autorizzato a fare il suo ritorno in pista con la nuova Honda RC213V e il Repsol Honda Team ai test di Sepang il 05 febbraio 2022 – si legge infatti nella nota diramata dalla squadra della casa giapponese –. Per tutto l'inverno Marquez ha avuto continui controlli medici e consultazioni per monitorare la sua diplopia. Nelle ultime settimane il miglioramento delle sue condizioni ha visto la sua equipe medica ritenere il suo recupero sufficiente per tornare ad allenarsi sulle due ruote. Il #93 è tornato per la prima volta sulla pista di motocross prima di provare la Honda RC213V-S a Portimao e una Honda CBR600RR ad Aragon.

Lunedì scorso, 24 gennaio – rivela poi la Honda – Marquez è stato sottoposto ad un altro controllo medico che ha riconfermato che la cura è stata un completo successo e che l'otto volte iridato è in condizioni idonee a guidare una MotoGP. Pertanto, è stato deciso che Marquez inizierà la sua stagione 2022 al primo test ufficiale della MotoGP a Sepang prima di dirigersi a Mandalika, in Indonesia, la settimana successiva. Questa sarà la prima volta che Marquez torna su una MotoGP da quando ha vinto il GP dell'Emilia Romagna 2021 davanti a Pol Espargaro. Il Team Repsol Honda – chiosa infine HRC – affronterà i primi test della nuova stagione a pieno regime con Marquez al fianco di Pol Espargaro, che inizia il suo secondo anno con il team".