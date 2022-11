Festeggia il titolo spruzzando spumante su pilota musulmano, che si infuria: “Non mi ha rispettato” In Indonesia Alvaro Bautista è diventato campione Superbike 2022, ma sul podio ha fatto arrabbiare Toprak Razgatlioglu, suo rivale. Perché lo spagnolo celebrando il successo gli ha spruzzato addosso lo spumante. Il turco si è arrabbiato essendo musulmano osservante: “Non l’ho capito, mi ha seguito anche nel retro podio e mi ha spruzzato. Non ha avuto rispetto”.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver vinto il Mondiale di MotoGP con Pecco Bagnaia la Ducati lo scorso weekend ha fatto il bis, perché lo spagnolo Bautista si è aggiudicato in Indonesia il campionato di Superbike, al termine di una stagione intensissima vissuta quasi filo a filo con Toprak Razgatlioglu, entrambi hanno vinto 14 gare! Bautista ha conquistato il titolo con merito, considerato che ha festeggiato con un weekend di anticipo, ma non sono mancate le polemiche, che sono esplose per motivi extra pista.

In Indonesia le tre gare in programma le vince tutte Toprak Razgatlioglu, pilota turco della Yamaha, campione Superbike 2021. Sul podio Alvaro Bautista è raggiante, ha vinto il titolo Mondiale, è un grande traguardo, sia per lui che per la Ducati che chiude un 2022 da incorniciare. Stappa il Prosecco, che sostituisce lo champagne che si vede in Formula 1 nella MotoGP, ma celebrando il suo titolo lo spruzza addosso al pilota turco, che è musulmano osservante e non beve alcolici. E nel retro podio il campione 2021 si arrabbia, e non poco.

Toprak Razgatlioglu si infuria perché non solo Bautista ha stappato e gli ha spruzzato addosso la bottiglia di Prosecco, ma pure perché lo ha inseguito già dal podio, continuando l'innaffiamento. Il turco, classe 1996, è musulmano osservante e non beve alcolici e commentando quello che è accaduto ha mostrato il suo enorme fastidio: "Va bene festeggiare col Prosecco, ma lui mi ha seguito. Non capisco il motivo, visto che io sono musulmano e non festeggio con lo spumante solitamente. Inoltre, siamo in un Paese musulmano. Non ha avuto rispetto. Successivamente ha chiesto scusa, però deve portare rispetto".

E ha rincarato la dose: "Non tocco alcol, lui mi ha inseguito. Deve portare rispetto. Ho parlato con Rea e gli ho chiesto se avrebbe festeggiato e mi ha detto di no. Accetto le scuse di Bautista, ma così non va bene. Non l'ho capito. Mi sta bene che abbia aperto il Prosecco ma non che mi abbia seguito per spruzzarmi".