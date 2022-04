Fernando Alonso non ha intenzione di mollare la Formula 1: “Voglio correre altri 2 o 3 anni” Fernando Alonso compirà 41 anni nel mese di luglio, ma non ha alcuna intenzione di lasciare la Formula 1.

A cura di Alessio Morra

Il weekend del Gran Premio d'Australia è stato frustrante per Fernando Alonso che a un certo punto ha sognato in grande, ma che è stato frenato da problemi tecnici che non gli hanno dato la possibilità di realizzare una grande qualifica né di conquistare punti in gara domenica. A Melbourne lo spagnolo ha mandato un messaggio chiaro a tutti, lui c'è, vuole togliersi altre soddisfazioni e nonostante abbia 40 anni non ha alcuna intenzione di smettere. Il due volte campione del mondo vuole correre ancora molto a lungo.

Quest'anno Fernando Alonso diventerà il pilota con più Gp disputati in stagione, superando Kimi Raikkonen, e supererà le 350 gare in carriera. Numeri straordinari che vuole ulteriormente incrementare. E da Melbourne ha detto chiaro e tondo che vorrà continuare a gareggiare anche nella prossima stagione: "Se avessi 25 anni non si farebbe questo discorso, la gente cerca di sfruttare la questione dell’età per fare spazio ai giovani talenti. Ma io penso che il tema siano le prestazioni. L’anno scorso penso di aver fatto bene, ho finito leggermente davanti a Esteban in campionato. Vediamo quest’anno come va la battaglia. Mi sento ancora competitivo e veloce e mi sto godendo il tempo che passo in Formula 1. Quindi credo che correrò ancora per 2-3 anni".

Per molti Alonso lascerà il volante dell'Alpine a Oscar Piastri, talentuoso pilota australiano. La verità non la conosce nessuno, ma intanto l'ex Ferrari incensa il giovane Piastri ma pensa soprattutto a sé stesso e dice che in estate inizierà le trattative. Priorità all'Alpine, ma chissà che sullo sfondo non possa esserci l'Aston Martin che potrebbe dover sostituire Vettel: "È un bravo ragazzo, ovviamente è molto talentuoso, Piastri ha vinto tutte le categorie junior fino ad ora. Questo ovviamente dimostra che ha talento ed è molto professionale. Lavora duramente nel simulatore e in fabbrica. È ancora molto giovane e speriamo che trovi presto un posto. Se sarà con Alpine, bene. Se è con un’altra squadra, altrettanto bene. Io inizierò queste discussioni probabilmente in estate".