Fabio Quartararo sconvolto dall'infernale GP della Thailandia: "La mia gamba sinistra bruciava" Il pilota della Yamaha racconta le difficoltà del primo GP della stagione in MotoGP, fisico molto provato dal caldo record.

A cura di Marco Beltrami

I piloti della MotoGP hanno dovuto fare i conti con un avversario particolare nel primo Gran Premio della stagione, in Thailandia. Infatti, come confermato da Fabio Quartararo le difficoltà principali sulla pista di Buriram sono state quelle legate alle condizioni climatiche. El Diablo ha raccontato di come sia stato complicato correre a bordo della sua Yamaha, e fronteggiare temperature altissime.

Le tremende condizioni climatiche in Thailandia raccontate da Quartararo

Un caldo asfissiante per i protagonisti della classe regina, con 37° e ben 62 sull'asfalto. Insomma i 26 giri sul tracciato thailandese sono stati un vero e proprio inferno per i piloti che hanno dovuto fare i conti con le conseguenze di questa situazione. Quartararo per esempio ha spiegato: "È stato difficile. Non riuscivo a guidare la moto a mio piacimento e scivolavo costantemente. Ecco perché ho perso molte posizioni. Sfortunatamente, non sono riuscito a fare una buona gara e mantenere un buon ritmo".

Quindicesimo posto per Quartararo che in virtù anche del settimo posto ottenuto nella sprint race, occupa attualmente il 13° posto nella classifica generale della MotoGP. La speranza è che nei prossimi appuntamenti possa giovare di condizioni atmosferiche non così drastiche per provare a ritrovare lo smalto dei tempi migliori.

Le condizioni della gamba di Quartararo dopo il GP Thailandia

Sicuramente il clima ha influito anche sul fisico del campione del mondo 2021 Quartararo. Quest'ultimo a gara finita ha tirato un sospiro di sollievo per le condizioni della sua gamba, assai provata: "Al traguardo mi bruciava la gamba sinistra. Le condizioni erano estreme. Non è frequente trovare così caldo, forse un po' di giri in meno avrebbe peggiorato lo spettacolo. Nel test c'erano 4-5 gradi in meno ed è stato meglio. Personalmente mi sarebbe sembrato giusto fare qualche giro in meno".