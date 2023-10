F1 GP Stati Uniti 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio degli Stati Uniti della Formula 1 2023 ad Austin: il programma con date e orari delle sessioni in pista del diciottesimo weekend di gara della stagione (il quinto con la Sprint Race) e le caratteristiche del Circuito delle Americhe su cui corre la F1.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la settimana di sosta il Mondiale di Formula 1 2023 approda in America per il primo dei quattro gran premi consecutivi nel continente americano: da venerdì 20 a domenica 22 ottobre sul circuito delle Americhe di Austin, in Texas, va infatti in scena il GP degli Stati Uniti.

Il programma della diciottesima tappa stagionale non è quello tradizionale perché nel weekend texano ci sarà la quinta Sprint Race dell'anno: il venerdì si disputa le prima e unica sessione di prove libere (FP1) e le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza della gara di domenica, il sabato mattina la nuova qualifica (la Sprint Shootout) per decretare l'ordine di partenza nella Gara Sprint che va in scena nel pomeriggio mentre la domenica c'è la canonica gara da 56 giri che assegna il bottino più cospicuo di punti validi per le classifiche iridate. A causa del fuso orario stravolti anche gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato texano che non saranno quelli tradizionali. L'intero programma del Gran Premio degli Stati Uniti della Formula 1 2023 sarà trasmesso in diretta TV e live streaming su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Chiusa la questione titoli iridati, con Max Verstappen che ha già conquistato matematicamente il suo terzo alloro consecutivo, fin dal venerdì comunque tutti i riflettori saranno puntati sulle Red Bull per capire se anche sul circuito di Austin sono le vetture più performanti o se ci saranno speranze di vittoria per Ferrari, Mercedes, Aston Martin e soprattutto McLaren che negli ultimi due weekend di gara sono state la seconda forza in griglia. Chiamate alla riscossa invece le rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz, dopo le brutte prestazioni delle SF-23 sia a Suzuka che in Qatar.

Le prove libere e le qualifiche al venerdì

Le prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti iniziano venerdì 20 ottobre 2023: le FP1 ad Austin sono in programma alle ore 19:30 (ora italiana). Nella tarda serata italiana si passa quindi alle Qualifiche, divise tra Q1, Q2 e Q3, che decreteranno l'autore della pole position e la griglia di partenza della gara della domenica. La qualifica tradizionale inizia quando in Italia saranno le ore 23:00. Prove libere e Qualifiche si possono vedere in diretta TV solo su Sky mentre solo per la sessione di qualifica ci sarà anche la differita su TV8.

La Qualifica Shootout e la Sprint Race al sabato

Il programma del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2023 prosegue sabato 21 ottobre con la Qualifica della Sprint Race (la Sprint Shootout) che comincia alle ore 19:30 italiane. Questa decreta la griglia della quinta Gara Sprint stagionale la cui partenza è fissata a mezzanotte (ora italiana) e durerà poco meno di un'ora. Le Qualifiche Shootout e la Gara Sprint del GP degli Stati Uniti di scena al sabato sul circuito texano saranno visibili in diretta TV su Sky e in differita su TV8.

La gara di domenica

Domenica 22 ottobre 2023 sul circuito di Austin va invece in scena la gara del GP degli Stati Uniti di Formula 1: la partenza è in programma alle ore 21:00 (ora italiana). La diretta della gara statunitense della F1 sarà visibile sui canali Sky, mentre in chiaro su TV8 si potrà vedere in differita.

Il circuito di Austin

Anche nel 2023 il Circuit of the Americas di Austin sarà il teatro del GP degli Stati Uniti di Formula 1. L'autodromo texano è lungo 5,513 km e viene percorso in senso antiorario. La pista presenta 20 curve (9 a destra e 11 a sinistra) ed ha come caratteristica peculiare la presenza di tanti dossi (meno rispetto al passato ma ancora comunque ancora presenti) con una variazione altimetrica che arriva a toccare addirittura i 22 metri (in appena 200 metri lineari). A fare la differenza sul tracciato statunitense sarà soprattutto la potenza del motore.

Per quanto riguarda l'impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di una pista mediamente impegnativa con 11 frenate e 16,92 secondi al giro passati con il piede sul freno. Il punto più critico è in curva 12, dove le monoposto arrivano a 316 km/h per passare a 86 km/h in appena 2,78 secondi nei quali si percorrono 128 metri.

L'ultima volta in cui la Formula 1 ha corso sul circuito di Austin, cioè lo scorso anno, a vincere era stato Max Verstappen su Red Bull mentre la pole era andata al ferrarista Carlos Sainz con il suo 1:34.356, ma il record della pista sul giro in gara appartiene a Charles Leclerc che durante l'edizione 2019 del Gran Premio degli Stati Uniti ha fermato il cronometro sull'1:36.169