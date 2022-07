F1 GP Francia 2022, il programma del gran premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio di Francia della Formula 1 2022 sul circuito Paul Ricard di Le Castellet: il programma con date e orari e le caratteristiche del circuito.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di pausa, da venerdì 22 a domenica 24 luglio il Mondiale di Formula 1 2022 torna in scena sul circuito del Paul Ricard di Le Castellet per il GP di Francia. Il programma del dodicesimo round stagionale è quello canonico: il venerdì si disputano le prime due sessioni di prove libere, il sabato le FP3 e le qualifiche e la domenica la gara.

Tradizionali anche gli orari delle varie sessioni sulla pista transalpina dove ci si attende un altro duello tra la Ferrari, reduce dal successo di Carlos Sainz a Silverstone e di Charles Leclerc in Austria, e la Red Bull con Max Verstappen e Sergio Perez che vorranno cercare di tornare alla vittoria per riallungare nuovamente nelle classifiche iridate piloti e costruttori.

Resta da capire se, dopo il guasto al motore che ha costretto al ritiro Sainz al Red Bull Ring, il Cavallino deciderà di smarcare la quarta power unit stagionale dello spagnolo che in questo caso dovrebbe scontare una penalità partendo dal fondo della griglia di partenza. Grande attesa anche per vedere alla prova la Mercedes che nel fine settimana francese introdurrà sostanziali aggiornamenti sulle W13 di Lewis Hamilton e George Russell.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP di Francia della Formula 1 2022 si aprirà venerdì 22 luglio alle ore 14:00 con la prima sessione di prove libere. I piloti poi torneranno in pista sul tracciato del Paul Ricard nel tardo pomeriggio per le FP2 che hanno un'orario di inizio fissato per le ore 17:00.

Le qualifiche al sabato

L'azione sul circuito di Le Castellet proseguirà poi sabato 23 luglio alle ore 13:00 quando andranno in scena le Libere 3, le ultime prima delle qualifiche che cominceranno alle ore 16:00 e stabiliranno la pole position e le posizioni di partenza in griglia per il GP di Francia.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP di Francia della Formula 1 2022 andrà in scena domenica 24 luglio con la corsa che assegnerà i punti per il Mondiale. La partenza della gara sul circuito Paul Ricard di Le Castellet è fissata alle ore 15:00. Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato transalpino per disputare il 12° round stagionale.

Il circuito del Paul Ricard a Le Castellet

L'edizione 2022 del GP di Francia di Formula 1 si disputerà sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. Ad ospitare il 12° round del Mondiale F1 è dunque il tracciato situato a soli 10 km dalla Costa Azzurra che i driver dovranno percorrere per 53 volte in gara e che presenta una distribuzione uniforme delle curve ad alta, media e bassa velocità. Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1 il layout della pista francese lunga 5.842 metri è tra i meno impegnativi per i freni.

Si tratta di una pista molto tecnica, da medio carico aerodinamico con curvoni velocissimi come la Signes (curva 10) che viene affrontata in pieno e altre molto lente come la curva 15. ​Delle 15 curve del circuito Paul Ricard solo due sono classificate come altamente impegnative per i freni. La più dura per l’impianto frenante è quella alla curva 8 (la chicane che taglia in due il rettilineo da 1,8 km del Mistral): con le monoposto che vi arrivano a 319 km/h e scendono a 135 km/h in appena 2,12 secondi nei quali percorrono 116 metri.

A vincere lo scorso anno su questo circuito era stato Max Verstappen che con la sua Red Bull aveva preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e il compagno di squadra Perez. Il giro più veloce in gara però appartiene a Sebastian Vettel che nel 2019 con la Ferrari nella sua migliore tornata aveva fermato il cronometro sull'1:32.740.