La pioggia e la nebbia continuano a bloccare l'inizio del GP dell'Eifel, undicesimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. Le condizioni metereologiche del Nurburgring hanno costretto la Direzione di Gara a cancellare anche la seconda sessione di prove libere. La motivazione è la stessa che ha costretto gli Steward ad annullare al mattino la prima sessione, vale a dire l'impossibilità dell'elicottero medico di decollare a causa della scarsissima visibilità e la difficoltà di raggiungere eventualmente in maniera tempestiva l'ospedale più vicino all'impianto tedesco.

Il protocollo di sicurezza della Formula 1 infatti prevede che se non è possibile raggiungere l'ospedale più vicino in meno di 20 minuti i piloti non possono scendere in pista. E in questo caso, senza la possibilità di usufruire dell'elicottero, per l'ambulanza sarebbe stato impossibile raggiungere l'ospedale più vicino (che dista oltre 50 km dall'impianto tedesco) entro il tempo limite previsto dal regolamento F1 per far sì che le competizioni possano svolgersi normalmente.

Stando alle previsioni meteo domani sono previste FP3 e qualifiche che dovrebbero svolgersi sull’asciutto e soprattutto senza nebbia, mentre domenica la gara dovrebbe svolgersi sul bagnato sperando che la nebbia non si ripresenti costringendo così ad un clamoroso annullamento del Gran Premio dell'Eifel. Se tutto dovesse filare liscio al sabato e alla domenica il programma del GP del Nurburgring anticiperà di fatto quello che sarà il weekend di Imola: il Gp dell’Emilia Romagna, infatti, a differenza degli altri GP affrontati finora dal Circus, si disputerà solo su due giorni (sabato e domenica) con le prove libere del venerdì eliminate per permettere ai team di arrivare in Italia dal Portogallo dopo il GP di Portimao.