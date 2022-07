F1 GP Austria 2022, il programma del gran premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio di Austria di Formula 1 2022 sul circuito di Spielberg: il programma con date e orari e le caratteristiche del circuito.

A cura di Alessio Morra

Da venerdì 8 a domenica 10 luglio 2022 si corre il Gran Premio di Austria di Formula 1 sul circuito del Red Bull Ring. L'undicesimo appuntamento del Mondiale 2022 potrebbe essere un'occasione per la Ferrari per recuperare punti in classifica rispetto alla Red Bull, che è al comando nel Mondiale Piloti e Costruttori. Carlos Sainz ha vinto l'ultimo Gp disputato, a Silverstone, davanti a Perez e Hamilton. Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto.

La Red Bull ha vinto sette delle prime dieci gare del Campionato ed è al comando nettamente sia nella classifica piloti che in quella costruttori. Verstappen precede Perez e Leclerc, primo dei due piloti Ferrari. La Mercedes è tornata terza incomoda. Russell, mister consistenza, vuole riscattarsi, Hamilton invece cerca il terzo podio di fila, anche se in Austria si è tolto ben poche soddisfazioni. Occhio alla Alpine con Alonso e a Norris, a suo agio con la McLaren a Spielberg.

Le prove libere e le Qualifiche al venerdì

Le prove libere FP1 del Gran Premio di Austria al Red Bull Ring iniziano venerdì 8 luglio 2022: le FP1 sono in programma dalle 13:30. La FP2 tradizionalmente si tiene al venerdì, ma non sarà così in questo caso. Perché in Austria si tiene la seconda Sprint Race della stagione e quindi venerdì alle 17 si tengono direttamente le Qualifiche, divise tra Q1, Q2 e Q3, che decreteranno l'autore della pole position e la griglia di partenza della Sprint Race, in programma sabato. Mentre sabato alle 12:30 ci saranno le FP2, ultima sessione di libere, nelle quali i piloti proveranno a rodare le proprie vetture in vista della Gara Sprint. Prove libere e Qualifiche si vedono in diretta su Sky, ma non saranno trasmesse su TV8 neanche in differita.

La Sprint Race al sabato

Il programma del GP Austria continua sabato 9 luglio 2022 con FP2, dalle 12:30, e poi soprattutto con la Sprint Race, che durerà solamente mezz'ora. La gara scatterà alle 16:30 e sarà visibile in diretta su Sky e in differita su TV8 a partire dalle ore 20:15. Il risultato della Sprint Race definirà la griglia di partenza della gara della domenica.

La gara di domenica

Domenica 10 luglio 2022 il Gran Premio sul circuito del Red Bull Ring prende il via alle ore 15:00; diretta sui canali Sky, in differita dalle 18 su TV8. Le Ferrari di Leclerc e Sainz vogliono lottare ancora per la vittoria, mentre le Red Bull Verstappen e Perez vogliono ottenere il successo nella gara di casa.

Il circuito del Red Bull Ring a Spielberg

Il tracciato del Red Bull Ring, ha preso questo nome perché è stato acquistato anni fa dalla società di bibite, che è anche o meglio soprattutto proprietaria della scuderia campione del mondo. Il circuito è situato nella cittadina di Spielberg, è stato costruito nel 1969. Il circuito è lungo 4,318 km ed ha appena 10 curve. Il giro dura poco, è il giro più veloce di sempre lo ha stabilito Carlos Sainz con la McLaren nel 2020 con il tempo di 1'05"619. I record di vittorie su questo tracciato lo detengono Prost e Verstappen (3 a testa).