F1, allarme Ferrari dopo le FP3 del GP d’Olanda: Leclerc 9° lontanissimo da Verstappen, Sainz a muro Ferrari in difficoltà nella terza sessione di prove libere del GP d’Olanda di Formula 1 2021. I risultati ottenuti dai due piloti del Cavallino nelle FP3 a Zandvoort non promettono nulla di buono in vista delle qualifiche. Verstappen è stato il più veloce davanti a Bottas e Hamilton, Leclerc chiude solo 9° con oltre un secondo di ritardo dall’olandese. Incidente ad inizio sessione per Sainz che ha danneggiato la sua SF21.

A cura di Michele Mazzeo

La terza sessione di prove libere del GP d'Olanda a Zandvoort spegne un po' l'entusiasmo in casa Ferrari, alle stelle dopo la doppietta nelle FP2 di ieri. I risultati delle FP3 non lasciano grandi speranze al Cavallino in vista delle qualifiche di questo pomeriggio. Charles Leclerc ha chiuso le FP3 soltanto in nona posizione, lontana oltre un secondo e due decimi dal leader Max Verstappen. Prestazione cronometrica migliore del monegasco anche per i due piloti Mercedes Valtteri Bottas e Lewis Hamilton (rispettivamente 2° e 3°), la Red Bull di Sergio Perez, l'Alpine di uno straordinario Fernando Alonso, la McLaren di Lando Norris ed entrambe le Aston Martin con Lance Stroll 7° e Sebastian Vettel 8°.

A peggiorare la situazione per la scuderia di Maranello l'incidente che ha visto coinvolto Carlos Sainz in avvio di sessione con lo spagnolo che è andato a sbattere contro le barriere danneggiando pesantemente la sua SF21. Adesso i meccanici sono a lavoro per tentare di rimettere in sesto la monoposto numero #55 per consentire al madrileno di prendere parte alle qualifiche del GP d'Olanda.

Formula 1 risultati FP3: classifica e tempi delle Libere 3 del GP d'Olanda a Zandvoort