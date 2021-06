Gli Stati Uniti sono tornati di moda per gli ex piloti di Formula 1. Piloti che non hanno ottenuto risultati strepitosi e che dopo essere rimasti a spasso hanno trasvolato l'oceano e hanno cercato fortuna negli Stati Uniti. E a poche ore di distanza lo svedese Marcus Ericsson e il danese Kevin Magnussen sono tornati, dopo anni, a vincere una gara.

Successo in IndyCar per Ericsson

L'ex pilota di Caterham e dell'Alfa Romeo da un paio di stagioni si è trasferito negli States e nella notte tra sabato e domenica con il team Ganassi ha trionfato a Belle Isle (Detroit). Una gara caotica, ricca di colpi di scena, che Ericsson ha vinto davanti a Veekay e al messicano Pato O'Ward della McLaren. Nel finale invece è andato a muro Romain Grosjean, che poche settimane fa aveva colto una pole e un secondo posto, il primo podio dopo cinque anni e mezzo. Ericsson non vinceva una gara da otto anni ed è il settimo vincitore diverso di questa stagione dell'IndyCar: "Di tempo ne è passato tanto, ma ora non mi importa. Sono felice, mi sento bene".

Dopo otto anni torna a vincere pure Magnussen

Kevin Magnussen dopo aver conquistato la pole position, sempre a Detroit, ha vinto in coppia con Renger Van der Zande. I due nei 100 minuti della gara dell'IMSA Weather Tech SportsCar Championship sono stati perfetti hanno sfruttato la partenza dal palo e hanno conquistato il successo. E così anche il danese si è tolto un grande sfizio ed è riuscito a vincere una gara dopo otto anni, destino simile a quello di Ericsson. Le parole di KM: "Non vincevo una gara dal 2013 e mi sento benissimo. Per tutta la stagione siamo stati veloci, ma non siamo arrivati ​​alla fine. Abbiamo condotto molti giri quest'anno e finalmente i giri giusti".

I successi di Ericsson e Magnussen dimostrano che tutti i piloti di Formula 1 hanno talento, sono bravi, poi ovviamente c'è chi ne ha di più (Hamilton, Verstappen, Leclerc, Norris tra quelli attuali) e dimostra quanto è importante avere una vettura che permette ai piloti di raggiungere buoni risultati.