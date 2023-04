Eddie Jordan apre alla speranza di rivedere Michael Schumacher: parla di cure “incredibili” L’ex boss di Michael Schumacher alla Jordan apre uno spiraglio inatteso sul possibile “miracoloso” recupero del pilota tedesco.

No, non c'è stata nessuna "intervista esclusiva" di Michael Schumacher, men che meno "la prima" dopo che il 54enne pilota tedesco – leggenda della Formula 1 e della Ferrari – è sparito completamente dalla circolazione da quando nel dicembre del 2013 cadde rovinosamente durante un fuori pista sugli sci a Meribel in Francia. La rivista tedesca che qualche giorno fa ha pubblicato la presunta intervista realizzata con risposte date dall'intelligenza artificiale – sparandola in prima pagina a nove colonne senza chiarire che era una fake – è stata costretta a scusarsi e licenziare la storica direttrice del magazine.

No, Michael non parla da allora, perché evidentemente non può parlare nelle condizioni in cui si trova, sospeso in un limbo in cui "lui è lì ma non c'è", come ha detto lo scorso febbraio Eddie Jordan, il fondatore della omonima scuderia che ha lanciato Schumacher in Formula 1. Il pilota tedesco nel 1991 esordì a 22 anni con la Jordan: corse lì un solo anno che fu sufficiente a Flavio Briatore per coglierne il talento e portarlo alla Benetton, con cui avrebbe vinto i suoi primi due titoli mondiali, ai quali avrebbe poi aggiunto i cinque in Ferrari.

Michael Schumacher ai tempi dei trionfi in Ferrari

Eddie Jordan – pur non essendo tra le pochissime persone che è ammesso al cospetto di Schumacher oltre alla moglie e ai figli, come ad esempio il suo ex team principal Jean Todt e l'ex collaudatore della Rossa Luca Badoer – ovviamente sa cose sulle condizioni del campione che altri non sanno e dunque le sue nuove dichiarazioni hanno destato scalpore, visto che per la prima volta qualcuno parla di un possibile recupero di Schumacher.

Jordan ha usato la parola "miracolo", ma anche fatto intuire che il livello di cure che sta ricevendo il sette volte campione del mondo è elevatissimo, potendo contare sul meglio che la scienza medica possa mettere in campo o sviluppare come nuova scoperta. Al 74enne irlandese è stato chiesto se fosse possibile rivedere Schumi nel paddock di Formula 1 e lui non lo ha escluso del tutto, aprendo il cuore dei tifosi del leggendario pilota: "Sarebbe un miracolo assoluto, ma sarebbe anche un sogno. Bisogna essere realistici, ma c'è gente impegnata nella scienza e nella medicina che sta realizzando le cose più incredibili".

Eddie Jordan ha lanciato Schumacher in Formula 1

"La medicina sta migliorando – ha continuato Jordan, interpellato dal Daily Express – Non posso dirvi quale sia la risposta di Michael Schumacher, ma è da molto tempo, quasi 10 anni ormai, che si trova nella posizione in cui è adesso. Da persona la cui conoscenza della medicina è la conoscenza di una persona normale, è difficile vedere che accada. Spero oltre ogni speranza che possa succedere e penso che finché c'è speranza e fede nel mondo, allora tutto è possibile".

Non è dato sapere se l'ex patron di F1 abbia avuto notizie fresche sulle condizioni di Schumacher e su suoi eventuali miglioramenti, fatto sta che le sue parole hanno aperto un piccolissimo e inatteso spiraglio che si possa sollevare il velo che nasconde Michael al mondo da quasi un decennio.