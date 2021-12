“È una vergogna”: la pesante accusa del fratello di Hamilton dopo il GP di Abu Dhabi Il fratello minore di Lewis Hamilton, Nicolas ha rivolto pesanti accuse alla FIA per quanto avvenuto nel GP di Abu Dhabi in cui Verstappen ha soffiato al britannico il titolo Mondiale di Formula 1 all’ultimo giro dopo alcune controverse decisioni della Direzione di Gara.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la rabbia sfogata nell'immediato con un team radio al veleno Lewis Hamilton sembra aver accettato il verdetto della pista complimentandosi con Verstappen per il Mondiale di Formula 1 appena vinto e poi cercando di convincere Toto Wolff a desistere dal presentare appello al tribunale FIA per quanto avvenuto negli ultimi giri del GP di Abu Dhabi (prima ancora che dalla casa di Stoccarda arrivasse l'ordine di non andare avanti nella battaglia legale). Lo stesso ha fatto il papà del sette volte campione del mondo, Anthony, che al termine della gara sul circuito di Yas Marina è andato a congratularsi con il pilota olandese e con suo padre Jos Verstappen.

C'è però chi, nella famiglia Hamilton, non è riuscito a digerire la decisione presa dalla Direzione Gara di far riprendere la corsa dopo la safety car per un'ultima tornata nonostante tutti i doppiati non si fossero ancora sdoppiati come prevede il regolamento e così come lo stesso direttore FIA Michael Masi lo aveva applicato in precedenza (con tanto di spiegazione nell'analogo episodio del GP dell'Eifel del 2020). Si tratta di Nicolas Hamilton, fratello minore di Lewis, che in post pubblicato sui propri profili social dal titolo "Il vero campione", prima di complimentarsi anche lui con Verstappen per quanto fatto, ha rivolto una pesante accusa alla Federazione rea di aver infranto le sue stesse regole ricoprendo di vergogna la Formula 1:

"La FIA ha infranto le proprie regole, il che è una vergogna per tutto il nostro sport – ha infatti sbottato Nicolas Hamilton riferendosi a quanto accaduto in pista ad Abu Dhabi –. Tuttavia, nonostante il torto ricevuto, gli Hamilton sono stati umili nella sconfitta dopo la gara. Mio padre, il ragazzo che ci ha cresciuto, si è congratulato con Max e suo padre Jos. Le persone possono dire quello che vogliono, ma il gesto di mio padre dimostra che tutti i dubbiosi e gli haters si sbagliano su di noi e sul tipo di famiglia che siamo – ha poi proseguito il fratello minore del pilota Mercedes –. Dimostrare che le persone si sbagliano è nel nostro DNA, cosa che Lewis fa quotidianamente. Con assoluta professionalità ha mostrato di saper accettare la sconfitta, anche se sappiamo tutti che è stato deluso dallo sport a cui ha dato così tanto. Congratulazioni a Max – ha infine concluso – per una stagione così fantastica da parte sua".