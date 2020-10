Gianni Perrone è morto all'età di 81 anni. L'ex pilota di moto private e grande conoscitore di motociclismo si è spento oggi dopo aver lottato per lungo tempo contro una malattia. I funerali si terranno venerdì alle ore 11 nella parrocchia di via Guido Reni nella sua Roma. Guidò con buoni risultati molte delle moto da gran premio più belle esistenti , sia a 2 che a 4 tempi. Stimato giornalista del settore è stato anche direttore della rivista "Moto storiche e d'epoca" oltre che grande collezionista di moto da gran premio e di tutto ciò che riguardava il mondo delle due ruote.

Oltre che per i suoi 25 anni trascorsi in sella alle moto private correndo in tantissimi eventi di grande importanza, Gianni Perrone era conosciuto in tutto il mondo per la sua grande competenza e conoscenza dell'universo motociclistico, tanto da essere considerato una vera e propria enciclopedia vivente delle due ruote.

Nonostante non sia annoverato tra i grandi campioni del motociclismo, il romano classe '39 è diventato una leggenda del mondo dei motori proprio per questa sua grande passione per le moto (di cui era anche un quotatissimo collezionista). Tanti gli eventi internazionali in cui veniva invitato per presenziare al fianco dei campionissimi del motociclismo che lo consideravano uno di loro. Difatti, aveva rapporti confidenziali con tutti i campioni del passato, italiani e stranieri, come il grande Giacomo Agostini e tanti altri. Con uno di loro in particolare aveva però un legame speciale di amicizia, vale a dire con John Surtees, l’unico pilota della storia ad aver vinto titoli iridati sia nel Motomondiale che in Formula 1.