Andrea Dovizioso ha da poco lasciato la MotoGP per prendersi un anno sabbatico e dedicarsi all'altra sua grande passione, vale a dire il Motocross. Nonostante ciò l'avventura del pilota forlivese nella classe regina del Motomondiale non sembra essere giunta alla conclusione dato che il 34enne potrebbe addirittura rientrare in griglia già all'inizio del prossimo Mondiale 2021. L'ex pilota Ducati infatti ha rifiutato tutte le offerte da collaudatore arrivate sul tavolo negli ultimi mesi perché vuole tornare in pista da pilota ufficiale.

Il romagnolo attende la decisione della Honda su Marc Marquez, ma nel caso la chiamata dalla casa giapponese non dovesse arrivare sta già lavorando per tornare da protagonista in MotoGP nel 2022. A parlare dell'attuale situazione di Andrea Dovizioso e della possibile chiamata della Honda è stato Simone Battistella, manager del forlivese, in un'intervista rilasciata a Sky Sport:

"Non è ancora arrivata ma se dovesse arrivare (la chiamata della Honda, ndr) Andrea è davvero pronto – ha infatti detto a riguardo il procuratore del pilota romagnolo –. Si sta allenando per il motocross a livello amatoriale ma lo sta facendo con una tale intensità come se fosse in piena pre season MotoGP. Lavoreremo quest'anno per rientrare a pieno titolo nel 2022 . Per quando riguarda Honda, premesso che sia a me sia ad Andrea dispiace molto quello che sta succedendo a Marc (Marquez, ndr) – ha poi aggiunto –, è chiaro che stanno valutando esattamente quando il loro pilota possa rientrare. A mio avviso, giustamente, hanno timore di compiere degli errori in una situazione tanto delicata. Il prossimo mese sarà cruciale per le loro decisioni. Dal canto nostro abbiamo rifiutato tutte le proposte da test rider – ha concluso Battistella – per essere liberi di fare altro ma altresì pronti a tornare in griglia di partenza".