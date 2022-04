Disastro Marc Marquez a Jerez: cade, rientra in pista e finisce di nuovo per terra Disastro per Marc Marquez nelle FP2 del GP di Spagna della MotoGP 2022: lo spagnolo cade, si rialza e dopo pochi metri finisce nuovamente nella ghiaia essendo costretto poi a rientrare ai box.

A cura di Michele Mazzeo

Prosegue lo scarso feeling di Marc Marqeuz con il circuito di Jerez de la Frontera dove due anni fa si procurò il brutto infortunio al braccio destro. Lo spagnolo della Honda nel corso della seconda sessione di prove libere del GP della Spagna della MotoGP 2022 è infatti stato protagonista di un singolare episodio finendo nella ghiaia per ben due volte nello spazio di 55 secondi.

L'otto volte campione del mondo è infatti prima caduto in Curva 6 per aver perso l'anteriore della sua moto terminando la sua corsa sull'asfalto con la sua RC213V finita nella ghiaia. Non avendo riportato alcuna conseguenza dall'impatto, anche perché avvenuto a bassa velocità, il 29enne di Cervera dopo essersi rialzato si è rimesso in sella alla sua Honda ed è rientrato in pista.

Appena però ha spinto un po' di più la manopola del gas si è trovato a fare i conti con un'altra brutta sorpresa. Arrivato in curva 9 infatti, mentre stava cercando di sopravanzare la KTM di Oliveira, Marc Marquez ha visto di nuovo la sua gomma anteriore perdere aderenza con l'asfalto facendolo così ruzzolare nuovamente nella ghiaia.

Questa volta il Cabronçito ha deciso di desistere, terminare anticipatamente la sessione di prove libere e rientrare ai box. Per farlo ha sfruttato il "passaggio" dell'ex compagno di squadra Dani Pedrosa, oggi collaudatore KTM, che con il suo scooter lo ha riportato nel paddock dove è apparso visibilmente contrariato per quanto accadutogli poco prima su una pista che evidentemente, dopo la caduta del 2020 costatagli l'infortunio che ha compromesso i suoi ultimi due campionati, non riesce proprio a digerire.