Disastro nel GP Austria e qualifiche falsate: Perez penalizzato dopo il Q3 (che non doveva fare) La penalità inflitta dai commissari FIA al pilota Red Bull dopo le qualifiche per la Sprint Race del GP d’Austria della Formula 1 2022 crea un caos regolamentare con il Q3 della sessione di qualifica che risulta essere falsato.

A cura di Michele Mazzeo

È caos al Red Bull Ring dopo le qualifiche per la Sprint Race del GP d'Austria della Formula 1 2022 che hanno visto Max Verstappen conquistare la pole position precedendo di pochi millesimi i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz. Conclusa la sessione in pista infatti i Commissari FIA hanno convocato il pilota della Red Bull Sergio Perez messo sotto investigazione dalla Direzione di Gara per un presunto superamento dei track limits in Curva 10 nel suo ultimo giro lanciato durante il Q2 comminandogli una penalità di 9 posizioni nella griglia di partenza della seconda Gara Sprint stagionale. A Perez infatti sono stati cancellati tutti i tempi del Q3 e l'ultimo del Q2: partirà dalla tredicesima posizione.

Contrariamente a quanto avvenuto per gli altri piloti (e per lo stesso messicano per il giro precedente), in questo caso il superamento dei track limits non ha comportato la cancellazione automatica del tempo fatto registrare nella tornata in cui ha superato i limiti della pista (come si evince dal documento ufficiale dei giri cancellati diramato dalla FIA al termine delle qualifiche). Pertanto l'alfiere della Red Bull, che senza quel tempo si sarebbe classificato in 12a posizione al termine del Q2 e sarebbe stato pertanto eliminato, ha invece potuto prendere parte al Q3 sulla pista di Spielberg guadagnandosi la quarta casella della griglia di partenza della Sprint Race.

La decisione presa dopo la gara dai Commissari F1 conferma di fatto però che Sergio Perez nel suo ultimo giro lanciato del Q2 ha superato i track limits e conferma altresì che le qualifiche del GP d'Austria sono state falsate. Il messicano della Red Bull ha infatti preso parte ad un Q3 a cui non avrebbe dovuto partecipare. Con la cancellazione dell'ultimo tempo realizzato da Perez ad ottenere il decimo posto e a staccare il pass per l'ultimo segmento della qualifica sarebbe stato infatti il pilota dell'AlphaTauri Pierre Gasly che al termine delle qualifiche aveva così commentato l'episodio: "Non capisco perché esistano i track limits: alcuni giri vengono cancellati subito, altri no. Per il momento va bene così, ma spero che quel giro sia buono, perché altrimenti non sarebbe giusto".

La nuova griglia di partenza della Sprint Race del GP d'Austria della Formula 1 2022