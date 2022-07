Formula 1 2022, oggi le prove libere e le qualifiche del GP Austria a Spielberg: orari TV8 e Sky e dove vederle

Oggi a Spielberg comincia il weekend del GP Austria di Formula 1. Il Mondiale 2022 prosegue con l'11° appuntamento in calendario, il secondo stagionale che prevede la sprint race: per questo il venerdì, usualmente dedicato esclusivamente alle prove libere, vedere in programma anche le qualifiche, che determineranno la griglia di partenza della gara sprint di sabato. Auto in pista alle 13:30 per le FP1, poi appuntamento alle ore 17:00 con le qualifiche. Diretta TV su Sky Sport Formula 1 e streaming su Sky Go e Now TV. Non è prevista trasmissione in chiaro su TV8.

