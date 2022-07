F1 GP Austria, prove libere 1: Verstappen domina, Leclerc insegue, Sainz lontano Max Verstappen è stato nettamente il più veloce nelle FP1 del GP d’Austria della Formula 1 2022: secondo ma staccato Charles Leclerc con la Ferrari. Sessione difficile per Sainz che chiude solo 7° dietro anche alla Haas di Magnussen.

A cura di Michele Mazzeo

Il leader del Mondiale di Formula 1 2022 Max Verstappen comincia nel migliore dei modi il weekend del GP d'Austria sul circuito di casa della sua Red Bull. L'olandese fermando il cronometro sull'1:06.302 ha infatti stampato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere che apre il programma dell'11° round stagionale nel quale andrà in scena la seconda Sprint Race dell'anno.

Dietro il campione del mondo in carica la Ferrari di Charles Leclerc che ha però accusato un enorme ritardo dal driver della scuderia austriaca: il monegasco paga infatti due decimi e mezzo rispetto al rivale. Fa decisamente peggio invece Carlos Sainz reduce dalla sua prima vittoria in F1: lo spagnolo si è fermato addirittura a oltre sette decimi dalla miglior prestazione cronometrica di queste FP1 che hanno visto anche una lunga interruzione a causa di un problema occorso alla McLaren di Lando Norris che montava anche una nuova Power Unit e poi per dei detriti finiti in pista.

Il madrileno chiude infatti solo settimo preceduto dalle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton (rispettivamente 3° e 5°), dall'altra Red Bull di Sergio Perez (4°) e anche del primo dei piloti delle scuderie clienti della Ferrari Kevin Magnussen che con la sua Haas ha brillato terminando la sessione con il quinto miglior crono. Brutte notizie invece per l'altro team motorizzato dal Cavallino con Valtteri Bottas costretto a smarcare la quarta power unit stagionale sulla sua Alfa Romeo e dovrà quindi partire dal fondo della griglia nella gara di domenica.

Formula 1 2022, GP Austria: classifica e risultati delle prove libere 1 a Spielberg