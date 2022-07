Verstappen è un fulmine, è sua la pole del GP d’Austria: Ferrari battute di un soffio Verstappen conquista la pole position del GP d’Austria della Formula 1 2022 e partirà davanti a tutti nella Sprint Race di sabato precedendo le Ferrari di Leclerc e Sainz di pochi millesimi.

A cura di Michele Mazzeo

Brilla la stella di Max Verstappen al Red Bull Ring. L'olandese conquista la pole position nelle qualifiche del GP d'Austria della Formula 1 2022 e partirà davanti a tutti nella Sprint Race in programma sabato sul circuito di Spielberg. Il campione del mondo in carica ha preceduto di pochi millesimi i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz che scatteranno dunque rispettivamente dalla seconda e dalla terza casella della griglia di partenza nella seconda Gara Sprint stagionale.

A completare la seconda fila al fianco dello spagnolo del Cavallino ci dovrebbe essere l'altro alfiere della scuderia di casa Sergio Perez che però attende l'esito di un'investigazione per un presunto superamento dei track limits durante il Q2 che potrebbe sovvertire l'intera griglia. Menzione d'onore per i piloti della Hass Kevin Magnussen e Mick Schumacher che sono entrambi riusciti ad entrare nell'ultimo parziale delle qualifiche.

Q3 caratterizzato dal violento incidente occorso a Lewis Hamilton che è andato a sbattere pesantemente contro le barriere dopo aver perso la sua Mercedes in uno delle curve veloci del tracciato austriaco e quello del suo compagno di squadra George Russell che è finito in testacoda andando poi anch'esso ad impattare con le barriere protettive dopo la via di fuga in ghiaia.

Appena fuori dalla top-10 scatteranno le AlphaTauri di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, la Williams di Alexander Albon e la McLaren di Lando Norris che non sono riusciti a superare il taglio nel Q2 che si era concluso con Leclerc autore del miglior parziale cronometrico.

Saranno invece costretti a partire dalle retrovie della griglia di partenza l'altro alfiere della McLaren Daniel Ricciardo, entrambi i piloti dell'Aston Martin Lance Stroll e Sebastian Vettel, il rookie dell'Alfa Romeo Guanyu Zhou e il canadese della Williams Nicholas Latifi eliminati nel Q1 delle qualifiche che si era chiuso con i due driver della Ferrari davanti a tutti.

La griglia di partenza della Sprint Race del GP d'Austria della Formula 1 2022