Diretta qualifiche MotoGP oggi GP Stiria in Austria, orario e dove vederle su TV8, Sky e DAZN Oggi dalle ore 14:10 le qualifiche del Gran Premio di Stiria di MotoGP 2021 al Red Bull Ring di Spielberg. La sessione di qualifica con Q1 e Q2 stabilirà la griglia di partenza, diretta TV su Sky e in streaming su DAZN, mentre TV8 la trasmetterà in differita. Fabio Quartararo vuole riprendere da dove aveva lasciato in Olanda ma nelle libere, oltre alla pioggia, si sono fatti notare Espargarò e Marquez. Dopo l’annuncio del ritiro, Valentino Rossi proverà a ottenere un buon risultato ma il weekend non è partito benissimo.

A cura di Vito Lamorte

Dopo un mese di stop si torna in pista, e adesso si fa sul serio: la MotoGP era ferma dal GP d'Olanda del 28 giugno ma al Red Bull Ring di Spielberg andrà di scena il decimo atto del Mondiale, che inizia oggi con le qualifiche. Il Gran Premio di Stiria si è aperto con l'annuncio del ritiro di Valentino Rossi alla fine del 2021 ma dopo le riflessioni e i momenti di emozione tornerà a parlare la pista: in vetta alla classifica dopo nove gare c'è il francese della Yamaha, Fabio Quartararo, che vede alle sue spalle Johann Zarco della Pramac Racing e Pecco Bagnaia. In Stiria attenzione a Marc Marquez, che sta provando a ritrovare la forma dopo l'infortunio. Nelle libere, oltre alla pioggia, si sono fatti notare Pol Espargarò e l'ex campione del mondo Marquez.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Stiria di MotoGP: gli orari TV

Le qualifiche del Gran Premio di Stiria sul circuito di Spielberg, sono in programma oggi a partire dalle ore 14:10. Queste seguiranno le due sessioni di prove libere che si terranno oggi: la terza, in programma alle ore 9:50, e la quarta, a partire dalle ore 13:30.

Le qualifiche inizieranno alle ore 14.10 e poi lasceranno spazio alle qualifiche della Moto 2, previste per le ore 15:10. Nel GP disputato a Spielberg nel 2020 la pole position è stata firmata dallo spagnolo Pol Espargaró ma a vincere fu il portoghese Miguel Oliveira su KTM.

Qualifiche MotoGP GP Stiria, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche del GP di Stiria di oggi si potranno vedere in diretta TV su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport MotoGP (numero 208 del decoder), con il racconto di Guido Meda e il commento di Mauro Sanchini. Le qualifiche si potranno vedere anche in streaming su Sky-go, app per gli abbonati Sky. L'alternativa è DAZN, con la cronaca di Niccolò Pavesi e il pensiero tecnico di Marco Melandri. Le qualifiche della MotoGP di oggi non saranno trasmesse in diretta in chiaro su TV8 e si potranno vedere sul canale 8 del digitale terrestre in differita a partire dalle ore 15:30.