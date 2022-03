Diretta qualifiche MotoGP oggi GP Qatar, orario e dove vederle su TV8, Sky e DAZN Oggi dalle ore 16 le qualifiche del GP Qatar di MotoGP 2022 a Losail. Ecco gli orari TV e dove vederla oggi su Sky e TV8: prima sfida tra Quartararo, Marquez, Bagnaia e gli altri piloti.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi a Losail è tempo di qualifiche per la MotoGP. Per la classe regina del Motomondiale 2022 alle ore 16:00 inizia la sessione di qualifica del GP del Qatar, primo appuntamento stagionale. Le qualifiche Q1 e Q2 stabiliranno le posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica e si possono vedere in diretta TV e live streaming su Sky, DAZN e NOW e in differita sul canale in chiaro TV8. Dopo quanto visto nelle prove libere del venerdì la prima lotta per la pole position della stagione sembra essere molto incerta con i piloti della Suzuki Alex Rins e Joan Mir che sembrano avere qualcosa in più rispetto alle Ducati di Pecco Bagnaia, Jack Miller e Jorge Martin, alle Honda di Pol Espargaro e Marc Marquez, alle Yamaha del campione in carica Fabio Quartararo e Franco Morbidelli e delle Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Qatar di MotoGP

Le qualifiche del GP del Qatar sul circuito di Losail della MotoGP iniziano oggi alle ore 16:00 (ora italiana). Dopo le prove libere 3 di scena tra le ore 11:15 e le 11:40 e le FP4 (15:50-15:50), i piloti della classe regina torneranno subito sulla pista qatariota per la sessione di qualifica che completa il programma odierno. Si comincerà con il Q1 per poi proseguire fino alle 16:40 con il Q2. Al termine delle qualifiche verrà definita la griglia di partenza per la gara di domenica. L'ultima volta che la MotoGP ha fatto tappa in Qatar a conquistare la pole position è stato Pecco Bagnaia che ha preceduto Quartararo e Vinales.

Qualifiche MotoGP del GP Qatar, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche della MotoGP del GP del Qatar sul circuito di Losail di oggi sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e in live streaming sull'app SkyGo e, previo acquisto del ticket, sulla piattaforma NOW. Le qualifiche della MotoGP di oggi sono visibili in sintesi in differita anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 18:45 con telecronaca a cura di Guido Meda affiancato da Mauro Sanchini.