Poker spagnolo in MotoGP, Morbidelli quinto nelle libere del Gran Premio del Qatar Dominio totale dei piloti spagnoli in MotoGP. Alex Rins su Suzuki precede Marc Marquez e Joan Mir. Quarto posto per Martin. Il migliore degli italiani è Morbidelli.

A cura di Alessio Morra

In questo weekend inizia la MotoGP e oggi a Losail in Qatar si sono disputate le prime due sessioni di prove libere. Nella seconda c'è stato un clamoroso poker spagnolo. Sono infatti tutti e quattro iberici i primi classificati, quinto Franco Morbidelli il migliore degli italiani. Un po' in ritardo il campione del mondo Quartararo e Pecco Bagnaia, che ha chiuso la scorsa stagione in modo favoloso.

Oltre alla Spagna sugli scudi in Qatar c'è anche la Suzuki, che ha portato al primo e al terzo posto Alex Rins e Joan Mir, campione due anni fa. Seconda posizione per Marc Marquez, che dopo due annate tribolate prova a partire forte e cercherà di vincere per la terza volta in Qatar. Quarto Jorge Martin.

Franco Morbidelli si è piazzato al quinto posto, a circa quattro decimi da Rins. Un risultato da rimarcare considerato che l'italiano si è messo alle spalle Fabio Quartararo (ottavo), campione in carica e soprattutto alla guida dell'altra Yamaha. Nella top ten anche Jack Miller su Ducati, i fratelli Espargaro e Pecco Bagnaia, che non è stato particolarmente a suo agio in questa prima giornata. La Ducati non ha brillato, Bagnaia è anche caduto in mattinata, e la scuderia italiana è stata anche punzecchiata per il cosiddetto bottone magico.

Undicesima posizione per Enea Bastianini, quattordicesimo Dovizioso, che ha preceduto Brad Binder, il più veloce in mattinata. Ventesimo Bezzecchi, ventiduesimo Di Giannantonio, ventitreesimo Luca Marini.

Sabato, alle 16, si disputeranno le Qualifiche per la pole position del Gp del Qatar di Losail, mentre domenica si disputerà la prima gara del Mondiale di MotoGP del 2022. Il primo campionato senza Valentino Rossi, che proprio oggi è diventato papà, della piccola Giulietta.