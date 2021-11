Diretta qualifiche MotoGP GP Valencia, orario e dove vederle su TV8, Sky e DAZN Oggi alle ore 14:10 a Valencia le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo round della MotoGP 2021 e ultima volta in pista per Valentino Rossi. La qualifica con Q1 e Q2 stabilirà la griglia di partenza, diretta TV su Sky e in chiaro su TV8 e live streaming su DAZN.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo le prove libere del venerdì, oggi sabato 13 novembre la MotoGP torna in pista sul circuito di Valencia per le qualifiche del GP della Comunità Valenciana, ultimo round del Mondiale 2021. Saranno dunque Q1 e Q2 a stabilire la griglia di partenza per la gara di domenica della classe regina, l'ultima di Valentino Rossi prima del ritiro. La sessione di qualifica di inizia alle ore 14.10 ed è trasmessa in diretta TV e in streaming da Sky e DAZN ma sarà possibile vederla anche in chiaro su TV8. Favorite per la pole position sono le Ducati di Jack Miller e Pecco Bagnaia con la sorprendente Honda di Pol Espargaro che sembra adattarsi meglio al tracciato rispetto alla Yamaha. Ultima qualifica da pilota MotoGP per Valentino Rossi che, dopo le emozioni del giovedì, ha faticato molto nelle Libere del venerdì.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Valencia di MotoGP: gli orari TV di oggi

Le qualifiche del GP della Comunità Valenciana a Valencia di MotoGP iniziano oggi alle ore 14:10 (ora italiana). Dopo le prove libere 3 in programma tra le ore 9:55 e le 10:40 e le FP4 (13:30-14:00), nel pomeriggio i piloti torneranno in pista sul circuito spagnolo per l'ultima sessione di qualifica della stagione. Si parte con il Q1 per poi proseguire fino alle 14:50 con il Q2. Al termine delle qualifiche verrà definita la griglia di partenza per la gara di domenica. L'ultima volta che la MotoGP ha corso a Valencia, nel 2020, a conquistare la pole position nella classe regina è stato Franco Morbidelli che ha preceduto Jack Miller e Takaaki Nakagami.

Qualifiche MotoGP GP Valencia, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche del GP della Comunità Valenciana sul circuito di Valencia verranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre) e in live streaming su DAZN (con la telecronaca affidata alla coppia formata da Niccolò Pavesi e Marco Melandri), sull'app Sky Go e, previo acquisto del pass sport, anche su NOW. Le qualifiche della MotoGP di oggi si possono vedere in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 14:10.