Un grave incidente è avvenuto nel corso della quarta tappa della Dakar. Il 37enne motociclista indiano, Santosh, è stato protagonista di una brutta caduta: ha perso il controllo del mezzo un un tratto pericoloso, considerate le condizioni del percorso. Subito soccorso, il pilota del Team Hero è stato trasportato in ospedale in elicottero: non è in pericolo di vita ma, a causa del forte trauma cranico subito, i medici hanno preferito tenere il concorrente in coma farmacologico così da evitare complicazioni ulteriori. Le sue condizioni appaiono stabili ma si attenderà l'esito della Tac per avere un quadro più chiaro della situazione.

La dinamica dell'incidente

Santosh ha perso il controllo del veicolo all'altezza del km 135 della tappa che aveva preso il via da Wadi Ad-Dawasir con destinazione Riyadh. Non mancava molto alla conclusione della quarta frazione ma, quello stesso tratto dove era caduto anche il pilota italiano Maurizio Gerini, s'è rivelato una trappola anche per l'indiano. Per sua fortuna, ad aiutarlo è stato proprio Gerini che ha chiamato immediatamente i soccorsi.

A occuparsi del pilota è stato il servizio medico della Dakar – si legge nella nota ufficiale degli organizzatori -. È stato trasportato in elicottero all'Al Duwadimi Advanced Medical Post. Ha riportato un trauma cranico ed è stato successivamente condotto all'ospedale di Riyadh, per esami medici più approfonditi. Qui i medici hanno optato per il coma farmacologico.

Il precedente drammatico di Pablo Goncalves

L'incidente avvenuto a Santosh ha riportato alla memoria del team quanto accaduto un anno fa. Allora, il 12 gennaio, la squadra restò scossa dalla morte di Pablo Goncalves. Ironia della sorte, il sinistro è avvenuto nella stessa tappa della Dakar ma nella direzione opposta.