Costruiscono una macchina da Formula 1 usando solo parti di un trattore e il risultato è surreale Un’azienda leader nella produzione di trattori ha stupito tutti presentando una vera e propria monoposto da Formula 1 interamente costruita con pezzi e componenti di un trattore: lo spettacolo è surreale.

A cura di Michele Mazzeo

Nei discorsi tra appassionati di motorsport non è raro sentire frasi del tipo "quella macchina da Formula 1 è un trattore" parlando di una monoposto che non ha le prestazioni delle migliori. In quel caso si tratta ovviamente di un'iperbole, di un'esagerazione della descrizione della realtà. Guardando l'ultima creazione della Minsk Tractor Works presentata in una fiera dell'agricoltura tenutasi in Serbia quella frase diventa però l'unica possibile per descrivere ciò che i vostri occhi stanno ammirando.

La storica azienda bielorussa, leader mondiale nella produzione di trattori e mezzi speciali per l'agricoltura, infatti ha costruito una vettura con le sembianze e le forme tipiche delle monoposto di Formula 1 utilizzando però solo componenti dei trattori: dalla calandra ai tradizionali pneumatici con il battistrada che presenta sporgenti diagonali ad angoli specifici, dai giganteschi parafanghi alle enormi prese d'aria, l'MTZ 50 Formula 1 (questo il nome con cui è stato presentato questo modello da esposizione) è interamente fatto di pezzi che tradizionalmente compongono un trattore.

La forma è invece quella di una monoposto di Formula 1 a ruote scoperte con il muso allungato, spoiler posteriore, ala anteriore, le pance larghe e un roll bar posizionato dietro il sedile del pilota. Per il colore scelto, il rosso, non si è invece dovuto scegliere dato che è sia la colorazione che contraddistingue le macchine della scuderia più iconica della F1, la Ferrari, sia quella che tradizionalmente viene utilizzata dalla Minsk Tractor Works per i suoi rinomati trattori.

Seppur utilizzato solo per esposizione l'MTZ 50 Formula 1, costruito solo con parti che provengono direttamente dalla linea di produzione effettiva della fabbrica di trattori, è anche dotato di motore e può dunque essere azionato. Ciò, unito ad un video fake circolante sui social network in cui il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko affermava di averlo guidato a oltre 280 km/h, ha inevitabilmente fatto sorgere molta curiosità riguardo alla velocità massima che può raggiungere questo trattore da Formula 1. Curiosità che però non è stata del tutto soddisfatta dall'azienda costruttrice che si è limitata solo a smentire che potesse raggiungere velocità elevatissime. Cosa cui non era difficile da intuire dato che attualmente il primato per il trattore più veloce al mondo è detenuto dal JCB Fastrac che raggiunge la velocità massima di 166,7 km/h.