A suo modo è un'immagine destinata a restare nella storia della Formula 1. Sebastian Vettel accucciato accanto alla Mercedes di Lewis Hamilton, appena arrivato nel parco chiuso del circuito di Istanbul, dopo aver vinto il GP di Turchia e il suo settimo Mondiale in carriera. In tutto il mondo hanno osservato il pilota vestito di rosso rivolgere alcune parole al collega/rivale, ancora nell'abitacolo, con il casco ben saldo in testa per celare l'emozione. Non si intuiscono le parole esatte, ma si notano gli occhi di Lewis sorridere e una stretta di mano affettuosa tra i due. Un momento speciale tra i vincitori di 10 tra gli ultimi 11 campionati. Due leggende della Formula 1.

Ma cosa ha detto Vettel a Hamilton? La curiosità di milioni di tifosi e appassionati l'ha soddisfatta lo stesso pilota tedesco. Nel dopo-gara ha svelato il contenuto della breve chiacchierata nel parco chiuso: "Gli ho detto che è molto speciale per noi perché grazie a lui possiamo assistere alla storia mentre viene fatta". Un attestato di stima meraviglioso, proseguito quando gli è stata chiesta la domanda-tormentone di questi giorni: Hamilton è il migliore di sempre?

"Penso che sia sicuramente il più grande della nostra epoca. Penso sia sempre difficile confrontare con altre epoche: come puoi confrontare Fangio, Stirling Moss alla nostra generazione? Non puoi. Penso che ogni epoca abbia il suo pilota, o i suoi piloti, e Lewis è sicuramente il più grande della nostra era. Per me, emotivamente, Michael Schumacher sarà sempre il più grande. Ma non c'è dubbio che Lewis sia il migliore in termine di ciò che ha ottenuto. Ha eguagliato i campionati vinti, ha vinto più gare, ha molte più pole position. Penso abbia fatto tutto quello che puoi chiedere".

E per rendere l'idea, una volta in più, della grandezza di Hamilton, Vettel ha sottolineato il valore della gara vinta ad Istanbul, in condizioni proibitive e senza una reale necessità – in termini di classifica – di arrivare primo.