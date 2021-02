Juan Manuel Correa nel 2021 tornerà a correre con la ART Grand Prix nel campionato FIA di Formula 3. Il 21enne pilota americano dunque scenderà nuovamente in pista dopo aver trascorso l'ultimo anno e mezzo a riprendersi dalle gravi lesioni alle gambe subite nell'incidente con più auto che costò la vita ad Anthoine Hubert nella gara di Formula 2 a Spa-Francorchamps del 2019.

Da lì ebbe per Correa ebbe inizio un vero e proprio calvario: in quella tragica carambola Correa riportò la frattura di entrambe le gambe e una vertebra incrinata per le quali si è dovuto sottoporre a diversi interventi chirurgici (il primo è durato addirittura 17 ore). Ma non solo. In seguito a quell'incidente gli fu diagnosticata la sindrome da distress respiratorio a causa della quale ebbe una insufficienza respiratoria acuta che costrinse i medici a indurlo in coma e a permettergli di respirare attraverso il polmone meccanico. Una volta svegliatosi dal coma i medici consigliano l'amputazione del piede destro che lui stesso però rifiutò optando invece per una ricostruzione. Da lì cominciò un lunghissimo processo di riabilitazione che lo ha visto dapprima in carrozzina e poi camminare con un tutore alla gamba per più di un anno.

Oggi con l'annuncio del suo ritorno in pista per Juan Manuel Correa sembra intravedersi dunque finalmente la luce in fondo al tunnel, la fine di questo lungo calvario che non ha però tarpato il suo sogno che è quello di raggiungere la Formula 1. Lo stesso pilota statunitense con cittadinanza ecuadoriana (è nato a Quito, la capitale dell'Ecuador) ha infatti così commentato questo suo "miracoloso" ritorno alle corse: