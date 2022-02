Comincia male la stagione della Red Bull: il debutto in pista della RB18 è un mezzo disastro La Red Bull ha organizzato uno shakedown sulla pista di Silverstone per far provare la nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2022 a Verstappen e Perez ma il risultato non è stato quello sperato dalla scuderia austriaca.

A cura di Michele Mazzeo

La Red Bull si sta preparando in vista del Mondiale di Formula 1 2022 dove, nonostante la rivoluzione tecnica, vuole confermarsi al vertice e lottare per i titoli iridati piloti e costruttori. Dopo aver presentato un modello molto provvisorio della nuova vettura, la scuderia austriaca ha organizzato uno shakedown a porte chiuse sul circuito di Silverstone per permettere ai suoi piloti di prendere confidenza con la nuova monoposto (quella vera) prima del primo test prestagionale in programma a Barcellona dal 23 al 25 febbraio. Ma quello che doveva essere il grande debutto in pista della RB18 sembra essersi trasformato in un mezzo disastro a causa delle condizioni metereologiche avverse.

La pioggia e il forte vento abbattutisi sul tracciato britannico lo scorso giovedì non hanno infatti permesso a Sergio Perez di scendere in pista: il messicano salirà per la prima volta a bordo della RB18 al Montmelò in occasione del primo test preseason senza aver potuto quindi usufruire dello shakedown. È andata leggermente meglio al campione del mondo in carica Max Verstappen che, a differenza del compagno di squadra, è riuscito a portare in pista la nuova monoposto della Red Bull con cui tenterà di difendere il titolo iridato conquistato poco più di due mesi fa ad Abu Dhabi.

L’unica foto trapelata dello shakedown fatto dalla Red Bull a Silverstone lo scorso giovedì 17 febbraio 2022

Anche per l'olandese però non tutto è andato come da programma. Durante uno shakedown infatti i team di F1 possono correre con le loro vetture su una distanza massima di 100 km, su pneumatici dimostrativi appositamente forniti da Pirelli. Ma nel suo debutto sulla RB18 proprio a causa delle cattive condizioni meteorologiche che limitano l'attività in pista, Max Verstappen ha potuto girare a bordo della nuova macchina per meno di 50 km (facendo solo 8 giri dell'intero tracciato), vale a dire meno della metà del chilometraggio consentito durante un filming day secondo i regolamenti attualmente vigenti in Formula 1. Anche per lui quindi, contrariamente agli avversari che vi arriveranno avendo già una maggiore confidenza con la nuova auto, il primo vero esordio al volante della monoposto Red Bull per il Mondiale 2022 avverrà ai test di Barcellona.