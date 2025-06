Come procede il recupero di Martin dopo l’incidente in Qatar: le condizioni dopo la visita medica

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Jorge Martin continua il suo lento decorso dopo il terribile incidente di aprile in Qatar che ha condizionato tutta la sua stagione. Undici costole fratturate e uno pneumatorace, un infortunio serissimo dal quale sta cercando di riprendersi prima di tornare in sella alla sua moto: il rientro non sarà all'Aprilia, vista la rottura annunciata nell'ultimo mese, ma la priorità per lo spagnolo è quella di rimettersi in sesto per poter correre ancora. Ha trascorso giorni difficilissimi ma le ultime notizie diffuse dalla casa di Noale sono incoraggianti.

In un comunicato ufficiale sono state annunciate le condizioni del pilota due mesi dopo il grave incidente che ha sconvolto tutti gli appassionati di MotoGP. Nel weekend Martin è stato ospite all’evento Aprilia All Stars di Misano e ha potuto ricevere dal vivo l'affetto di tutti i suoi tifosi e ieri in Spagna si è sottoposto a una visita di controllo che era già stata programmata da tempo: il processo di recupero è lento ma continua secondo quanto previsto dai medici che gli hanno dato appuntamento tra un mese per nuovi aggiornamenti.

Come sta Martin due mesi dopo l'incidente

L'infortunio che ha subito è stato pesante, ma il riscontro dopo l'ultimo check è stato abbastanza incoraggiante. Aprilia Racing in un comunicato ha diffuso le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Martin: "È stato visitato dal dottor Xavier Mir e dal dottor Angel Charte per un controllo. A livello toracico, le fratture costali seguono il loro decorso fisiologico". Dunque nessun problema per lo spagnolo che dovrà prendersi altro tempo per recuperare.

Il pilota si è sottoposto a tutti gli esami, ottenendo risultati soddisfacenti: "È stato sottoposto a un esame clinico e una TAC del torace e del polso. Il risultato clinico è abbastanza positivo, poiché la frattura del radio distale è consolidata. La linea di frattura dello scafoide è ancora visibile. È pertanto necessario prendere in considerazione ulteriori terapie elettromagnetiche intensive. Tra un mese verrà effettuato un nuovo controllo medico". Dunque il prossimo appuntamento per Martin è previsto nel mese di luglio, data in cui spera di ricevere altri aggiornamenti positivi per avvicinarsi al ritorno in pista.