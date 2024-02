Come hanno reagito i piloti Ferrari dopo aver guidato la nuova SF-24: la rivelazione di Vasseur Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha svelato la reazione di Charles Leclerc e Carlos Sainz dopo aver guidato la nuova SF-24 per la Formula 1 2024 nello shakedown di Fiorano: c’è una grossa differenza rispetto allo scorso anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Dopo quanto avvenuto nella passata stagione con lo spettacolare mega-show con lustrini e paillettes della presentazione della SF-23, per la nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2024 la Ferrari ha cambiato radicalmente strategia comunicativa con l'unveiling della SF-24 fatto con un breve video e nessuna cerimonia. E con lo shakedown di 15 km sul circuito di Fiorano con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno battezzato la vettura in pista fatto nel massimo riserbo. Evidente dunque che dopo la delusione dello scorso anno la volontà è quella di tenere un profilo molto più basso e ridurre così le aspettative sulla nuova creatura progettata e costruita a Maranello.

Basso profilo mantenuto anche nelle dichiarazioni rilasciate a margine della presentazione dagli uomini più in vista della scuderia a partire dal team principal Frederic Vasseur per finire ai due piloti che guideranno la vettura nell'ormai imminente campionato F1 2024. Tutti hanno rimandato il proprio verdetto riguardo alle potenzialità della macchina almeno ai test pre-stagionali che andranno in scena in Bahrain dal 21 al 23 febbraio senza lasciarsi andare a sensazionali proclami. La paura che si ripeta quanto avvenuto lo scorso anno, con la SF-23 presentata dall'amministratore delegato Benedetto Vigna come "la monoposto che non avrà precedenti in termini di velocità" poi rivelatasi un mezzo flop al debutto in pista, è evidentemente ancora tanta e pertanto questa volta si è scelta la via della prudenza.

C'è però una rivelazione fatta dal team principal che lascia trasparire ottimismo riguardo alla neonata SF-24. Vasseur si è infatti lasciato sfuggire qual è stata la reazione di Charles Leclerc e Carlos Sainz dopo aver guidato per la prima volta la nuova Ferrari in pista nei pochissimi chilometri percorsi dai due nello shakedown di Fiorano: "Ora abbiamo una macchina un po' più facile da guidare. La vettura è al 99% nuova. Le prime risposte dei piloti sono molto positive sia al simulatore che in pista, ma siamo ancora nelle fasi iniziali. Siamo concentrati su noi stessi, sappiamo dove lavorare" ha difatti detto il francese ai microfoni di Sky Sport rivelando di fatto che, contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno, nel momento in cui i piloti sono saliti sulla monoposto e girato in pista hanno trovato una correlazione con quanto fatto in precedenza al simulatore. Un segnale molto positivo dunque che permette all'intera scuderia di arrivare ai test pre-stagionali in Bahrain con il morale alto e la speranza che questa stagione e, soprattutto, questa nuova macchina riservi maggiori soddisfazioni di quella che la ha preceduta.

