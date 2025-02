video suggerito

Com’è andata la prima sfida tra Hamilton e Leclerc con la Ferrari SF-25: i tempi di Fiorano a confronto Il debutto in pista della nuova SF-25 a Fiorano ha permesso ai piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton di avere un primo confronto a distanza con la macchina per il Mondiale di Formula 1 2025: i tempi ufficiosi e presi manualmente consentono di fare un raffronto tra le due migliori prestazioni cronometriche e di rilevare il grande distacco patito dal sette volte campione del mondo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

109 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mentre si attendono i test prestagionali (di scena in Bahrain dal 26 al 28 febbraio) e soprattutto il primo weekend di gara della stagione (il GP d'Australia in programma dal 14 al 16 marzo) per capire quale sia effettivamente il livello della nuova Ferrari SF-25 rispetto alle monoposto delle squadre avversarie, lo shakedown con filming day andato in scena sulla pista di Fiorano all'indomani della presentazione collettiva di Londra ha offerto la possibilità di assistere ad un primo confronto a distanza tra i nuovi compagni di squadra Charles Leclerc e Lewis Hamilton a bordo della vettura con cui correranno nel Mondiale di Formula 1 2025. E, per quel che vale, questo primo duello sembra esserselo aggiudicato il monegasco.

Per quanto si sia trattata di una prima sgambata per assicurarsi che non vi siano problemi di natura tecnica o meccanica, infatti, in quell'occasione è stato permesso ad entrambi i piloti di spingere per alcuni giri. I tecnici di Maranello volevano difatti assicurarsi che la vettura si comportasse come in galleria del vento e nelle simulazioni anche quando veniva spinta in pista al massimo della velocità (per scongiurare la comparsa del temutissimo ‘porpoising') e quindi questo ha fatto sì che sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton potessero fare alcuni "giri da qualifica" sul tracciato di casa.

Questa situazione ha portato ad emettere un primo parzialissimo verdetto sul miglioramento delle prestazioni tra la vecchia SF-24 e la nuova SF-25 (con il monegasco che ha abbassato di oltre 7 decimi il personale primato della pista di Fiorano messo a segno lo scorso anno con la monoposto del 2024) ma anche un primo confronto sul giro lanciato tra i due piloti del Cavallino Rampante. Con tutte le riserve del caso (non conoscendo praticamente nessun dato riguardo alle condizioni in cui giravano entrambe le vetture a livello di carburante, assetto, gomme, ecc.. e facendo leva su tempi raccolti manualmente da giornalisti che erano appostati dietro le recinzioni del tracciato di proprietà della Ferrari), infatti, si è avuto il primo raffronto cronometrico tra i due compagni di squadra.

Diverse fonti concordano sul tempo messo a segno da Charles Leclerc che nei suoi giri lanciati nel corso del Filming Day con la nuova monoposto ha ottenuto come miglior prestazione cronometrica 56″06 avvicinando sensibilmente il record all time del circuito di Fiorano, cioè il 55″999 stabilito oltre 20 anni fa da Michael Schumacher a bordo della F2004. Poche invece le informazioni filtrate riguardo al miglior tempo fatto segnare in quell'occasione da Lewis Hamilton (la fonte più autorevole è un giornalista del quotidiano spagnolo Marca) anche se, anche in questo caso, sembra esserci una convergenza di risultati ‘unofficial' secondo la quale il giro più veloce effettuato dal 40enne di Stevenage a bordo della SF-25 nelle pochissime tornate in cui ha potuto spingere al massimo la vettura nel corso dello shakedown sarebbe praticamente pari a quella ottenuta 12 mesi prima da Leclerc con la SF-24, cioè 56″85.

Facendo il confronto tra i due dunque a parità di macchina il sette volte campione del mondo avrebbe accusato un ritardo sul giro lanciato di 8 decimi di secondo dal compagno di squadra. Un distacco che, per quanto possa apparire enorme, sarebbe comunque comprensibile alla luce del fatto che Charles Leclerc gira sulle monoposto Ferrari su quella pista di Fiorano da circa 9 anni mentre per Lewis Hamilton si è trattato quasi del debutto assoluto e che la sessione in spinta del monegasco è stata molto più lunga di quella del pilota britannico. Un distacco che infatti non sembra aver minimamente aver destato preoccupazioni al 40enne di Stevenage, o almeno ciò appare dalle parole rilasciate una volta sceso dalla nuova SF-25.