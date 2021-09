Colpo di scena a Sochi, cambia la griglia del GP di Russia: Bottas retrocede in fondo Cambia la griglia di partenza del GP di Russia sul circuito di Sochi: la Mercedes ha infatti deciso di sostituire nel corso della notte la power unit sulla vettura di Valtteri Bottas. È scattata automaticamente la penalizzazione per il finlandese, che partirà in 17sima posizione. Una mossa puramente tattica della scuderia tedesca: l’obiettivo è marcare da vicino la rimonta di Max Verstappen, che partirà in ultima posizione.

A cura di Paolo Fiorenza

A poche ore dalla partenza del GP di Russia, cambia la griglia sulla start lane del circuito di Sochi: Valtteri Bottas ha infatti sostituito la power unit sulla sua Mercedes e partirà dalla 17sima posizione, davanti al ferrarista Leclerc ed a Max Verstappen su Red Bull, alle cui vetture ugualmente era stato cambiato il motore.

Il 32enne finlandese aveva concluso al settimo posto le qualifiche del sabato, in una pazza giornata di pioggia, ed in casa Mercedes han pensato bene di sostituire alcune parti della power unit nella notte. Una mossa che automaticamente prevede la penalizzazione in griglia e che non è stata dovuta a problemi al motore della vettura di Bottas: la decisione è puramente tattica, come confermato da un portavoce della Mercedes.

Con questa mossa, infatti, il finlandese partirà esattamente davanti alla Red Bull di Verstappen, potendo controllare – nella ipotesi buonista, ostacolare in quella più velenosa – la rimonta dell'olandese, ferocemente impegnato nella battaglia per il titolo mondiale con Lewis Hamilton, l'altro pilota Mercedes. Insieme a Bottas e Verstappen, anche Leclerc e Nicholas Latifi della Williams saranno in fondo alla griglia dopo aver sostituito le loro power unit. Hamilton invece partirà dalla quarta posizione, dietro Norris su McLaren, autore di una clamorosa pole, Carlos Sainz su Ferrari e Russell su Williams.

Che qualcosa bollisse nella pentola della Mercedes, lo avevano fatto intuire le parole del team principal Toto Wolff sabato sera: "Per quanto riguarda Valtteri, stiamo ancora pensando a possibili decisioni da prendere nelle prossime ore su quale potrebbe essere la strategia di gara migliore e più veloce per lui". Per lui, ma soprattutto per Hamilton: a Sochi si prevede battaglia senza esclusione di colpi.