Clamorosa svista dei Commissari F1 a Melbourne: non si accorgono di un incidente, era da punire Nel concitato finale della gara del GP d’Australia della Formula 1 2023 la Direzione di Gara e i Commissari FIA sono stati protagonisti di una clamorosa svista: non si sono accorti dell’incidente tra Sargeant e De Vries.

A cura di Michele Mazzeo

Oltre che i piloti, i grandi protagonisti della caotica gara di Melbourne della Formula 1 vinta da Verstappen sono stati gli uomini della Direzione di Gara e i Commissari FIA che a causa dei tanti incidenti verificatisi in pista sono stati chiamati ad intervenire diverse volte arrivando persino a condizionare con le proprie decisioni la classifica finale del GP d'Australia. Coloro che sono deputati a far rispettare i regolamenti, a salvaguardare la sicurezza dei driver e a comminare eventuali penalità, nel terzo round del Mondiale 2023 però sono stati anche protagonisti di una clamorosa svista.

In occasione della terza partenza dalla griglia della corsa australiana dopo la seconda bandiera rossa della giornata, quella in cui si sono verificati gli incidenti tra i due piloti Alpine Gasly e Ocon e tra Sainz e Alonso (costato tra l'altro la pesante penalità che ha fatto finire poi il pilota Ferrari addirittura fuori dalla zona punti), infatti sembra che la Race Direction non si sia proprio accorta di un terzo grave incidente, cioè quello che ha messo fuori dai giochi sia Logan Sargeant che Nyck de Vries.

Lo statunitense ha infatti centrato in pieno l'olandese dell'AlphaTauri tamponandolo e facendolo finire in testacoda nella ghiaia. Entrambi, come accaduto per i due alfieri dell'Alpine, dopo la nuova sospensione per bandiera rossa, non hanno poi potuto riprendere la gara per quell'ultimo giro dietro la safety car che ha decretato l'ordine d'arrivo finale del GP, ma l'incidente non è stato nemmeno oggetto di investigazione da parte dei Commissari FIA né nell'immediato, come accaduto per il contatto tra Sainz e Alonso, né dopo la gara, come fatto invece per lo scontro tra i due francesi compagni di squadra.

Eppure le immagini non sembrano restituire alcun dubbio riguardo alla gravità dell'incidente e alla responsabilità del giovane pilota della Williams (a cui dunque è stata risparmiata una possibile penalità in vista delle prossime gare). L'unica spiegazione plausibile alla mancata investigazione della Direzione di Gara sembra essere quella che più clamorosa, cioè che i Commissari F1 non si siano proprio accorti di quell'incidente.